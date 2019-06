– Verten er Milano/Cortina, sa IOC-president Thomas Bach.

Dermed var skuffelsen stor i den svenske delgasjonen ledet an av kronprinsesse Victoria.

Desto større var gleden i den italienske leiren som raskt brøt ut i unison jubelrop: «Italia, Italia, Italia».

– Jeg gratulerer Cortina med deres fantastiske søknad. Det blir fantastiske leker, sa den svenske idrettsministeren.

Det svenske skiforbundet hadde forberedt seg på nederlag og det kom pressemelding fra forbundet like etter at avstemningen var over.

– Trist beskjed. Jag håpet av hela mitt hjerte, men noen ganger blir det ikke som ønsker og vil. Vi får i stedet gratulere Italia. Så får vi pakke sammen og komme tilbake igjen, heter det fra Charlotte Kalla i pressmeldingen fra Svenska Skidforbundet.

Det sto mellom Sverige og Italia. To søkere med svært desentraliserte leker.

Sverige stilte med Stockholm som en hovedbase med Falun (hopp og kombinert blant annet), Åre (alpint) og Sigulda i Latvia som arena for aking og bob. Langrenn og skiskyting skal arrangeres på en ny stadion i Stockholm.

Italia hadde Milano som sin storby med Cortina, Val di Fiemme, Verona, Antholz og Baselga di Piné som medarrangører.

JEAN-CHRISTOPHE BOTT, AP/NTB scanpix

Sverige hadde søkt vinterleker seks ganger tidligere uten å få tilslag. I tillegg har svenskene trukket planlagte søknader tre ganger på grunn av manglende interesse. Italia har arrangert OL to ganger tidligere, Cortina i 1956 og Torino i 2006.

Sverige har vært OL-vert en gang tidligere. For 107 år siden ble sommer-OL arrangert i Stockholm (1912). Den gang ble det ikke arrangert separate leker om vinteren.