– Verten er Milano/Cortina, sa IOC-president Thomas Bach.

Det var en relativt klar seier til den italienske søknaden. Milano/Cortina fikk 47 stemmer, mens Stockholm/Åre fikk 34 stemmer.

81 av de 82 stemmeberettigede på kongressen avga stemme.

Dermed var skuffelsen stor i den svenske delegasjonen ledet an av kronprinsesse Victoria.

Desto større var gleden i den italienske leiren som raskt brøt ut i unison jubelrop: «Italia, Italia, Italia».

– Vi slo derer ut av fotball-VM for ikke lenge siden, og nå slår dere oss. Det er 1–1, men grattis. Det blir fantastiske leker, sa den svenske bistandsministeren Peter Eriksson som representerte den svenske regjeringen i Lausanne. Statsminister Stefan Löfven hadde reist videre til Frankrike og fotball-VM.

– Vi trodde at IOC var klare for et bærekraftig OL, men slik var det ikke, sier den svenske OL-sjefen Peter Reibo ifølge Aftonbladet.

Reuters/NTB scanpix

Norsk medfølelse

Svenskene får litt medfølelse fra nabolandet også.

– Akkurat nå synes jeg litt synd på svenskene og alle våre gode venner i Sverige. Jeg heiet på Sverige fordi jeg synes Sverige har hatt en fornuftig tilnærming til OL/PL søknaden, men det ble ikke Sverige denne gangen heller, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

Skuffelsen var stor blant mange svensker i Lausanne.

– Selvfølgelig synes jeg dette er en merkelig beslutning. Vi har en søknad som oppfyller IOCs agenda 2020 til punkt og prikk og som er helt uten skattebetalernes penger. Da blir det merkelig at man går for et alternativ med stor statlige garantier, sier Johan Strid som er leder for den paralympiske komiteen i Sverige.

Den svenske hockeylegenden Peter «Foppa» Forsberg var ikke akkurat imponert over arbeidsinnsatsen til de som til slutt skulle ta avgjørelsen.

– Det var fire av delegatene som satt og sov under hele den svenske presentasjonen. Det er utrolig at man ikke klarer å holde seg våken. Det er avstemning om vinter-OL hvert fjerde år, og vår presentasjon tok rundt 30 minutter. Man lurer jo på hvordan de kommer til å stemme og hvilken informasjon som har nådd frem, sa han ifølge SVT før avstemningen var klar.

Den svenske skiskytteren, Sebastian Samuelsson, var overrasket over sin egen reaksjon. Han hadde sammen med de andre skiskytterne fulgt avstemningen fra sin base i Östersund.

– Jeg ble mye mer skuffet enn jeg hadde regnet med. Jeg hadde håp om at dette skulle gå, og så ble det ikke slik, sier Samuelsson ifølge SVT.

Skuffede stjerner

Det svenske skiforbundet hadde forberedt seg på nederlag og det kom pressemelding fra forbundet like etter at avstemningen var over.

– Trist beskjed. Jeg håpet av hele mitt hjerte, men noen ganger blir det ikke som man ønsker og vil. Vi får i stedet gratulere Italia. Så får vi pakke sammen og komme tilbake igjen, heter det fra Charlotte Kalla i pressmeldingen fra Svenska Skidförbundet.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

I den samme pressmeldingen er det også en uttalelse fra svensk langrenns stjerne Stina Nilsson. Hun har åpenbart ikke fått med seg helt at det er Milano/Cortina som skal arrangere OL i 2026 ettersom hun tror det sikkert blir bra leker i Torino.

– OL er et fint arrangement uansett hvor det havner, men selvfølgelig hadde og mange andre virkelig håp om vi skulle då de til Sverige. Men tror Torino også blir en bra vert, sier Nilsson ifølge pressemeldingen.

Svømmedronningen Therese Alshammer kunne ikke skjule sin skuffelse etter at det hele var klart.

– Jeg trodde først at det ikke var sant, at det uvirkelig for jeg var så sikker på at de hadde gjort en fantastisk jobb, sier hun ifølge Expressen.

Reuters/NTB scanpix

OL mange steder

Det sto mellom Sverige og Italia. To søkere med svært desentraliserte leker.

Sverige stilte med Stockholm som en hovedbase med Falun (hopp og kombinert blant annet), Åre (alpint) og Sigulda i Latvia som arena for aking og bob. Langrenn og skiskyting skal arrangeres på en ny stadion i Stockholm.

Italia hadde Milano som sin storby med Cortina, Val di Fiemme, Verona, Antholz og Baselga di Piné som medarrangører.

JEAN-CHRISTOPHE BOTT, AP/NTB scanpix

Sverige hadde søkt vinterleker seks ganger tidligere uten å få tilslag. I tillegg har svenskene trukket planlagte søknader tre ganger på grunn av manglende interesse. Italia har arrangert OL to ganger tidligere, Cortina i 1956 og Torino i 2006.

Sverige har vært OL-vert en gang tidligere. For 107 år siden ble sommer-OL arrangert i Stockholm (1912). Den gang ble det ikke arrangert separate leker om vinteren.