GRAVDALSVANNET: En solid regnbyge har nettopp passert, men nå titter solen frem. Krusningene på vannet antyder en ikke ubetydelig vind. Heldigvis kommer den ikke fra siden.

På K1 5000 meter U18 danner det seg tidlig et firspann i tet. Én av dem er Kristoffer Mjelstad (17). Med litt over en runde igjen gjør Njørd-padleren et rykk, som holder helt inn.