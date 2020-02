Dette bildet gjør trøndersk ski-leder bekymret

KONNERUD: Disse seks løperne fra stafettlagene til IL Varden Meråker og Strindheim IL utgjør nesten halvparten av de kvinnelige stafett-deltakerne fra trønderske klubber under NM. Til sammen var det 78 lag som fullførte stafetten. Fem av disse, til sammen 15 løpere, var fra Nord- eller Sør-Trøndelag skikrets.

– Jeg er litt bekymret for trøndersk damelangrenn, sier Knut Erling Flataker, som har mange roller i trøndersk langrenn: Han er langrennspappa, skismører for Sør-Trøndelag skikrets og kretsleder for samme skikrets.