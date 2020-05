En skade ga Norges beste svømmer en oppvekker: – Iblant tenker jeg «hva f... drev jeg med?»

For selv med fem sølvmedaljer fra diverse EM og VM de siste årene, føler ikke Christiansen at treningen har vært bra nok.

– Jeg har trent mye, men ikke bra nok. Jeg ser at jeg har mye å gå på treningsmessig. Det er mange områder jeg kan forbedre meg på. Jeg var ute i tre måneder i 2018 med en skulderskade. Da fikk jeg en slags virkelighetssjekk, for da måtte jeg trene alternativt. Da lærte jeg meg å ta mer eierskap til treningen. Siden det har det gått mye bedre.

Han fortsetter ivrig:

– Før den tiden sto det litt stille. Når jeg nå ser tilbake på den perioden, tenker jeg iblant «hva faen drev jeg med?». Nå vet jeg jo så godt hva jeg burde gjort. Men det er bare å ta med den lærdommen videre, sier 23-åringen.

Fakta: null Alder: 23 (født 9. oktober 1996) Idrettsgren: Svømming Klubb: Lambertseter Meritter: * VM langbane 1 sølv (800 m fri) * VM kortbane: 1 sølv (400 m fri), 1 bronse (1500 m fri) * EM langbane: 2 sølv (400 m fri) * EM kortbane: 1 bronse (1500 m fri) 3 bronse (to på 1500 m fri og én på 400 m fri)

Vil bli verdens beste

For Christiansen har bare ett mål med svømmingen. Det er å bli verdens beste.

– Målet er å bli verdens beste svømmer. Det handler om at jeg trenger mer tid. Jeg må fortsette å utvikle meg, for akkurat nå er mange bedre enn meg. Det er enkel matte, sier 23-åringen, før han fortsetter:

– Jeg må bli bedre. Det blir jeg ved å trene mer og trene bedre. Det er ingen av dem som er bedre enn meg nå, som jeg ikke tror jeg kan bli bedre enn. Jeg tror jeg har det som kreves for å bli best.

Innholdsrikt 2021

Nå ser han fremover mot 2021. Både kortbane-VM i Abu Dhabi, svømme-EM i Budapest og Tokyo-OL er flyttet fra 2020 til 2021. I tillegg er langbane-VM i japanske Fukuoka flyttet til mai 2022.

– Jeg skjønte etter hvert at OL kom til å bli flyttet. Det var godt å få utsettelsen bekreftet. For min del gjorde ikke utsettelsen så mye. Jeg kommer fortsatt til å svømme i mange år til. Får jeg et år til med trening, er det ikke negativt for meg, sier Christiansen.

1. juni åpner svømmehallene igjen. Det blir godt for 23-åringen, som har trent alternativt siden svømmerne i hui og hast måtte reise hjem fra treningsleir i Spania 13. mars.

– De siste tre ukene har jeg fått tilgang til å svømme i et motstrømsbasseng med strikk rundt livet en time i uken. Det er ikke helt det samme, men det har vært godt å være litt i vann. Ellers har jeg ikke svømt noe siden vi reiste hjem 13. mars. På land får jeg trent bra. Det er to økter om dagen, og jeg følger samme syklus som når jeg er i vannet, sier Christiansen.

Betennelse i kneet

Svømmeren har den siste tiden slitt med en betennelse i kneet. Det har gjort at han har trent mye skadeforebyggende.

– Jeg har en del styrkeutstyr i kjelleren som har hjulpet til opptreningen i kneet. Den siste tiden har jeg også fått vært på Olympiatoppen. Det har vært deilig med koronapausen, ikke noe stress og mas. Jeg har slappet av, ladet opp batteriene og trent veldig godt.

Han stortrives med svømmingen og har ikke en plan B. Merittlisten er imponerende i en alder av 23, og han stortrives i bassenget.

– Det er svømmingen jeg trives mest med nå. Jeg kommer til å svømme i mange år fremover. Og så er det motiverende å ha et klart mål om å bli verdens beste.

