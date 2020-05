Det bekrefter ligaen i en uttalelse lørdag. Anlegget i tilknytning til Disney World inneholder flere arenaer og tilstrekkelig hotellrom og treningsfasiliteter til at samtlige lag kan oppholde seg der mens den avbrutte sesongen fullføres.

– Det dreier seg foreløpig om forberedende samtaler, presiserer NBA-talsmann Mike Bass.

Det er likevel det klareste signal hittil på at ligaen utarbeider konkrete planer om å gjenoppta sesongen.

– Vår prioritet er fortsatt helsen og sikkerheten til alle involverte, og vi jobber med helsemyndigheter og politiske myndigheter med et omfattende sett retningslinjer som skal sørge for at nødvendige smittevernprotokoller kommer på plass, sier Bass.

Alt spill i NBA ble stoppet 11. mars da pandemien begynte å ramme USA.

God plass

Det enorme ESPN Wide World of Sports-komplekset i Orlando har ikke bare plass til alle NBA-lagene. Det blir ifølge amerikanske medier trolig samlingssted også for fotballserien MLS når den skal starte opp igjen.

NBA har ikke avgjort om man skal prøve å spille ferdig grunnserien eller om man vil gå rett på sluttspill.

Milwaukee Bucks (øst) og Los Angeles Lakers (vest) toppet tabellen i hver sin halvdel av NBA da sesongen ble avbrutt.

Best av sju

Lakers-spiller Jared Dudley føler seg sikker på at sluttspillet vil bli gjennomført med oppgjør i best av sju kamper.

– Det er derfor vi havner i Orlando. Disney eier ESPN, og det er der de tjener pengene sine, med sluttspillet. Det kommer til å bli best av sju hele veien, det er jeg nesten 100 prosent sikker på, sa han i et intervju denne uken.

NBA-lagene har siden 8. mai kunnet slippe spillerne inn på treningsfasilitetene, men det er foreløpig strenge begrensninger på aktivitetene, og økter med flere enn fire spillere er fortsatt forbudt. Det er ikke gitt signaler om når treningsaktiviteten vil bli trappet opp.

(©NTB)s