Wimbledon-arrangøren frykter at tennissesongen er over

Han er direktør for All England Lawn Tennis Club, som er arrangør av Grand Slam-turneringen i London. Årets Wimbledon-tennis skulle vært spilt i juni og juli, men det ble umulig med dagens uoversiktlige virussituasjon.

Etter gressdelen av tennissesongen kommer hardcourtsesongen med flere store turneringer i Nord-Amerika. Den største – normalt årets fjerde og siste Grand Slam-turnering – er US Open.

Den skal etter planen spilles fra 31. august til 13. september. Lewis håper det skjer, men sier at det slett ikke er sikkert.

Håp

– Min indre optimist – og jeg er ikke optimistisk ofte – håper stadig at den amerikanske hardcourtsesongen finner sted, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

– Man kan håpe at ting er på et mer rolig nivå da, og at de store turneringene i Montreal, Toronto og Cincinnati kan arrangeres opp mot US Open. Men vi vet alle at det trolig ser veldig skrøpelig ut på det tidspunktet. Jeg tror ikke det er urealistisk å si at det ikke blir mer tennis i år. Men la oss håpe at Roland-Garros og US Open kan finne sted.

Roland-Garros er en grusturnering som normalt spilles i Paris i mai og juni. Årets utgave er inntil videre utsatt til september.

Federer-stopp?

To tennisveteraner og superstjerner som har uttrykt skuffelse over at Wimbledon ikke kan spilles i år, er 38-åringene Roger Federer og Serena Williams. Lewis sier han håper de fortsatt spiller når neste års Wimbledon skal arrangeres.

Federer er historiens mestvinnende herrespiller i Grand Slam-sammenheng med 20 titler, mens Williams (23 titler) er én pokal unna å tangere Margaret Smith Courts rekord.

– Jo mindre kamptrening man får i den alderen, jo vanskeligere er det å komme tilbake. Dette kan ha stoppet Federers mulighet til å vinne én eller to titler til, sier den australske ekspertkommentatoren og tidligere doublespilleren Todd Woodbridge til nyhetsbyrået AAP.

