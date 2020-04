KRISTIANSAND: – Det er det man gjør i dårlige tider man huskes best for. Vi ønsker å være en god rollemodell og tenker at nå trenger Vipers oss i alle fall. Vi er stolte av å identifisere oss med klubben og hva de har fått til med begrensede midler sammenlignet med mange av deres europeiske konkurrenter, sier Geir Drangsland.

Han er konsernsjef i Byggma, som i forrige uke signerte en ny samarbeidsavtale med Norges suverent beste håndballag.