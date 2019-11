Kolstad 34 – 28 Haslum:

Kolstad hadde en gyllen mulighet for revansje da Haslum kom på besøk onsdag kveld. Haslum slo nemlig Kolstad ut av NM i september, og nå er de klare for cupfinale. Men denne gangen skulle lagene måle krefter i seriespillet. Og der er det Kolstad som har gjort det klart best. Før kampen toppet hjemmelaget tabellen, mens Haslum lå midt på tabellen med sine åtte poeng på åtte kamper.