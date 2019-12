GLASGOW: – Malene har levert en høstsesong der jeg vil si at hun nesten har tatt enda større steg enn i fjor høst. Det er ingen tvil om at hun nå nærmer seg et europeisk nivå, sier landslagstrener Petter Løvberg foran kortbane-EM i Glasgow.

Kristiansand-jenta ble nylig kåret til NMs beste kvinnelige svømmer da hun blant annet satte norsk rekord både på 400 (4.04,19) og 1500 meter fri (16.03,24) samt satte kretsrekord på 200 m fri (1.57,95) og var like bak sin egen norgesrekord på 800 meter fri.