Svensk tennisstjerne skaper raseri – går til verbalt angrep mot helter

Det er full fyr i Tennis-Sverige etter at stjernen Mikael Ymer (24) gikk til verbalt angrep på heltene Kent Carlsson (55) og Mats Wilander (58).

Den betente konflikten bunner i at Sveriges høyest rangerte herrespiller for andre gang sier nei til å bli med i turneringen Båstad Open. Ymer skal ha blitt tilbudt en stor pengesum for å stille, men svensken sa nei og ba turneringsledelsen om å stappe pengene opp i r****.

De to tennisheltene Kent Carlsson og Mats Wilander er blant dem som reagerer på Ymers oppførsel, der førstnevnte kaller 24-åringen for «en snørrunge». Duoen mener Ymer burde stille for å støtte opp om svensk tennis.

Under en pressekonferanse i Wimbledon slår Ymer tilbake, der han først tar for seg Carlsson i sin tirade:

Båstad Open – med Casper Ruud – ser du på VG+ Sport fra 19. juli.

– Han er bitter. Ingen vet hvem han er. Han etterlot seg ikke noen arv. Han prater om sin lojalitet og hvor kult han hadde det, hvordan han klemte sine venner i Davis Cup. Ingen junior har noensinne hørt om hvem Kent Carlsson er, det er han bitter for. Den andre grunnen til at han er bitter, er at jeg tjener mer på én sesong enn hva han gjorde hele sin karriere, sier Ymer.

For ordens skyld vant Carlsson ni titler på ATP-nivå før han måtte legge opp som 22-åring grunnet en kneskade. Til sammenligning står Ymer uten noen titler på tennisens ypperste scene.

– Kent er en bonde på et sjakkbrett som vil tilfredsstille Christer Hult (turneringslederen i Båstad Open) og hans team. Så fort noe handler om meg, tenker Kent: «Åh, nå kan jeg få en førsteside i avisen slik at jeg kan være med på laget til Hult, få akkreditering i Båstad og fortsatt være relevant. Kent løp til mediene så fort jeg gjorde min Zlatan-uttalelse i fjor, sier Ymer ifølge Tennisportalen.

Da Ymer takket nei til å stille i Båstad Open i fjor, uttalte han at han ikke vil delta «av samme grunn som at Zlatan ikke spiller i Allsvenskan», altså det øverste nivået i svensk fotball. Uttalelsen skapte kraftige reaksjoner.

På pressekonferansen i Wimbledon fikk også den syvdoble Grand Slam-vinneren Mats Wilander høre det av Ymer.

– Han snakker om at han har banet en vei, at hvis det ikke var for ham, hadde ikke den neste generasjonen tennisspillere fantes i Sverige. Jeg er ikke enig overhodet. Se hvordan vi har det med sosiale medier, vi kan studere hvem som helst, når som helst. Novak Djokovic har betydd tusen ganger mer for meg enn hva Mats noensinne har gjort, for Djokovic er ingen «sellout», sier Ymer.

Videre oppfordrer han Wilander til å oppsøke ham direkte, ikke ta det i mediene, dersom han har noe å si.

Björn Hellberg, som i svenske medier omtales som et «tennisorakel», reagerer både på Ymers Båstad-nei og hans angrep mot Carlsson og Wilander.

– For meg er det ubegripelig. Båstad er en turnering med rik historie. Med noen få unntak, har alle svenske toppspillere stilt opp. Det er nå to år på rad at han ikke er med. For meg er det uventet og leit. Det er kjedelig når han er Sveriges ener, sier Hellberg til Aftonbladet.

Hellberg har fått nok av Ymers mange utbrudd.

– Han er jo akkurat ferdig med puberteten, så jeg håper virkelig at han modner. Det er blitt litt for mange saker. Man må tolerere noen enkelte utbrudd og dårlig ordvalg, men nå er det blitt for mye, sier Hellberg.