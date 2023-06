Gjekstad-kritikk mot Vipers: – Overrasker meg ekstremt

Ole Gustav Gjekstad er ferdig i Vipers. Suksesstreneren kommer med kritikk på vei ut dørene i Kristiansand. Han mener «Facebook-skandalen» har vært tung.

KLAR BESKJED: Ole Gustav Gjekstad mener at Vipers langt fra holder samme nivå på administrasjon som i håndball.

07.06.2023 13:30 Oppdatert 07.06.2023 14:14

– Klubben trenger å bygge opp tillit igjen, sier Gjekstad til VG.

Etter fem år med enorm sportslig suksess mener treneren at han forlater en klubb med en svak organisasjon.

– Det overrasker meg ekstremt at klubben ikke har tatt tak i det, sier Gjekstad til Fædrelandsvennen.

Han mener «målsettings- og strategidebatter» har vært helt fraværende i alt annet enn sport.

– Vi har en strategiplan som vi har utarbeidet, svarer styreleder Rune Nomeland.

Gjennom sine fem år i klubben vant Gjekstad alle titler – minus Champions League-tittelen i 2019. Sist helg avsluttet Katrine Lunde & co. med å vinne CL-tittelen for tredje år på rad.

– Det er to kulturer i Vipers. Sport er en sterk kultur mens den andre kulturen ikke er det. Jeg er skuffet over at vi ikke har klart å komme lenger, sier den avtroppende treneren til Kristiansand-avisen.

Senest denne sesongen hadde klubben kun to heltidsstillinger i administrasjonen. Benedicte Løyland blir nå ny daglig leder. Klubben håper å øke til fire stillinger.

– Vi er nødt til å styrke den (administrasjonen), sier Rune Nomeland.

Klubbens mangeårige salgs og markedssjef sluttet i mai. Christer Paulsen havnet i storm da han sjikanerte Byåsen-keeper Annick Lipman i en Facebook-tråd etter NM-semifinalen i februar. Paulsen påsto først at han hadde blitt hacket, men snudde og innrømmet alt etter seks dager.

Paulsen ble tilgitt av Vipers og fikk fortsette i jobben. Det skal ha opprørt mange.

– Det er ingen tvil om at den saken har preget oss. Håndteringen i etterkant var langdryg og klønete, men vi har likevel klart å holde riktig fokus i sport, sier Gjekstad til VG og svarer «ja» på spørsmål om saken har gnagd i hans tre siste måneder som Vipers trener.

Gjekstad hadde sin aller siste arbeidsdag i Vipers i Champions League-finalen. Nå overtar assistenten Thomas Hlavaty mens sandefjordingen 1. juli går i gang med Odense i Danmark.

– Jeg synes laget ser veldig bra ut og jeg tror Thomas vil gjøre en god jobb som trener. Men vi har hatt noen skjær i sjøen og klubben trenger å bygge opp tillit igjen, sier Ole Gustav Gjekstad.