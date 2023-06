Wærenskjold til topps på tempoen i Belgia

U23-verdensmesteren fra 2022, Søren Wærenskjold (23), slo til med seier på den tredje etappen av Belgia Rundt.

TIL TOPPS: Søren Wærenskjold viste muskler på tempoeetappen i Belgia Rundt.

16.06.2023 17:06 Oppdatert 16.06.2023 17:18

Saken oppdateres.

Wærenskjold vant etappen 12 sekunder foran hjemmehåpet Yves Lampaert - og var kun ett sekund unna å passere Mathieu van der Poel for sammenlagtledelsen.

23-åringen kan trøste seg med at han starter den fjerde etappen som nummer to i sammendraget.