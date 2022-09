Grov bom av Rosenborg

RBK-sjef: Steinar Lein er trener for Rosenborgs kvinnelag, som er inne i en knalltøff uke med flere viktige kamper.

KOMMENTAR: RBKs kvinnelag har over tjue tusen seter som gjerne skal fylles når Real Madrid kommer på besøk. Det skjer ikke ved at vertskapet gjemmer seg.

Pilene har i all hovedsak pekt oppover etter at Trondheims-Ørn ble til Rosenborg. Trondheim har igjen fått et lag i toppen av norsk kvinnefotball. Spillerne har fått en mer profesjonell hverdag.

Steinar Lein har gjort en fremragende jobb med å løfte laget mot norgestoppen. Han og spillernes arbeid førte klubben til Champions League-kvalifisering i fjor. Onsdag venter Real Madrid i et nytt forsøk. Det skjer på Lerkendal stadion, med en tilskuerkapasitet på over 21 000.