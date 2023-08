Narve Gilje Nordås før VM: – Føler seg motarbeidet

BUDAPEST (VG) Narve Gilje Nordås (24) innrømmer overfor VG at han føler seg litt motarbeidet av friidrettsforbundet foran VM, og forteller sin versjon av forholdet til Jakob Ingebrigtsen.









Narve Gilje Nordås bor ikke sammen med resten av den norske troppen under friidretts-VM. Han trenes av Gjert Ingebrigtsen og skal sammen med treneren bo på et annet hotell enn resten av den norske troppen.

Gilje Nordås avviser først at oppmerksomheten har påvirket ham.

– Det føles ikke sånn. Det går fint. Det er ingen optimal løsning. Men det handler om å få gjort det du skal. Sånn sett, det ble er den beste løsningen, sier Gilje Nordås til Nettavisen og legger til at det er kjipt.

Han forteller likevel til VG at det er utfordrende.

– Jeg blir tatt på alvor. De tilrettelegger det de kan. Men jeg føler kanskje at du blir litt motarbeidet, det er noe som holder igjen, sier han til VG.

24-åringen sier dette om forholdet til konkurrent og landsmann Jakob Ingebrigtsen:

– Ikke-eksisterende, sånn er det, sier Gilje Nordås til VG.

Han forteller også at de ikke snakker sammen, men legger til at han ønsker det beste for ham på idrettsbanen som en landsmann.

RASK: Narve Gilje Nordås er på plass i Budapest.

Han får spørsmål om begrunnelsen han har fått rundt at han sammen med Gjert Ingebrigtsen ikke kan være på det norske utøverhotellet.

– Det var en totalvurdering. Det liker jeg godt. Det var en klassisk politikerformulering, sier Gilje Nordås og sier det blir vagt.

24-åringen mener det kunne vært mer åpenhet rundt situasjonen i friidrettstoppen.

– Skulle ønske at du fikk mer svar?

– Jeg tror alle vet hva som ligger bak. Folk vet det jo. Folk snakker jo om det. Hvorfor ikke bare si det rett ut, til meg, til media, svarer Gilje Nordås til NRK.

– Du skulle ønske forbundet sa det?

– Bare si det rett ut. Alle vet det. Hvorfor ikke bare si det, svarer han.

24-åringen forteller at det gir trygghet og ro å ha med seg kamerat Per Svela.

– Det er fint at Narve får med seg noen, så han kan stille til start med de beste forutsetningene. Det handler om å normalisere det her så mye som mulig, sier Svela til VG.

– Jeg syns han er urettferdig behandlet av forbundet, sier Svela under pressetreffet.

– Det har ikke påvirket ham noe. Han er opptatt med de vanlige tingene i livet sitt. Han virker veldig solid på trening. Han er i godt humør. Han virker sprudlende, så jeg er spent, sier Svela.

Gilje Nordås har fått sitt definitive gjennombrudd i år med pappa Ingebrigtsen som trener. Under Bislett Games i juni brøt han den magiske 3,30-grensen på 1500 meter da han klokket inn på 13,29.47. Jakob Ingebrigtsen var overlegen med tiden 3,27.95.

Det er halvannet år siden det ble klart at Gjert Ingebrigtsen ikke skulle fortsette som trener for sine løpesønner.

TRENER: Gjert Ingebrigtsen. Her under et stevne i begynnelsen av juni.

– Det er ikke ideelt. Både når det gjelder den medisinske oppfølgingen, og informasjon om praktiske ting som for eksempel oppmøtetidspunkter. Det er mange ting som blir upraktisk, men sånn er det, sa Gjert Ingebrigsten til TV 2 onsdag.

Jakob Ingebrigtsen har pressetreff senere torsdag ettermiddag.

Tidligere torsdag møtte Karsten Warholm pressen i den ungarske hovedstaden. 27-åringen skal løpe for sitt tredje VM–gull på 400 meter hekk.

Warholm bor på det norske utøverhotellet sammen med Ingebrigtsen-brødrene.

– Jeg er her for å gjøre min greie. Akkurat det der styrer jeg pent unna. Det er en issue som tydeligvis andre tar hånd om, jeg lar det ligge med det, sier Warholm.

