Følg 5000-meteren i Budapest-VM med Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås

– Hvis jeg får sove to netter på rad nå, og holder meg unna skader og sykdom, så kan alt skje i et taktisk løp. Går det fortere enn 12.55, da er jeg sjanseløs per dags dato, sa Narve Gilje Nordås etter kvalifiseringen torsdag kveld.

Da gikk han videre fra forsøket med et nødskrik etter en tellefeil over antall løpere han hadde rundt seg ved målgang. Etter onsdagens bronse fikk sesongens store komet på 1500 meter knapt sove.