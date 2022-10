«Disse skoene suger», sa idrettsstjernen. Nå rettes oppmerksomheten mot Hollywood-skuespiller.

En avtale mellom Ultimate Fighting Championship (UFC), verdens gjeveste kampsportliga, og Dwayne «The Rock» Johnson vekker reaksjoner.

Amerikanske Nate Diaz slo Tony Ferguson under UFC-stevnet i Las Vegas i september.

Det er liten tvil om at sponsoravtaler er viktige for idrettsutøvere. Under intervjuer anstrenger stjernene seg ofte for at TV-seerne skal få med seg logoen eller produktet til aktørene som betaler satsingen.

Sånn skilte kampsportstjernen Nate Diaz’ intervju med ESPN i september seg fra normen. Han konkurrerer i UFC, MMA-sportens svar på Champions League. Nylig inngikk organisasjonen en avtale med en ny skosponsor.