Han stoppet «alt» da Kolstad vant storkampen

Serieleder Kolstad imponerte og tok en sterk hjemmeseier mot Arendal.

Torbjørn Bergerud vartet opp med en haug redninger i storkampen og var en av Kolstads beste spillere.

1. okt. 2022 19:32 Sist oppdatert nå nettopp

Kolstad 30–25 Arendal

KOLSTAD: Lørdag kveld var det duket for et ordentlig toppoppgjør i Kolstad arena – og sesongens tøffeste test for de ubeseirede trønderne som sto med full pott før kampen. Sørlendingene ØIF Arendal, som i mange år har kjempet mot Elverum om håndballtronen i Norge, hadde reist nordover for å måle krefter mot trønderne i den fjerde serierunden.