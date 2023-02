Foreldre betaler dyrt for Branns akademi. Mange titalls barn får deltakelsen dekket.

Mer enn 100 kroner per trening, mange tusen i egenandel for en cup. – Det skal aldri skje at noen blir utelatt på grunn av økonomi, svarer akademisjef om prispresset.

Ove Vindenes viser sitt nyeste tilskudd til trenerstaben, Andrine Hegerberg, rundt på feltet.

16.02.2023 19:59 Oppdatert 16.02.2023 20:20

I skyggen av Brann Stadion virrer hundrevis av små fotballspirer rundt, fra morgen til kveld.

Kniksen-akademiet, som er en del av Branns talentsatsing, ledes av Ove Vindenes.

