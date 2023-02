Sverige og USA boikotter verdensmesterskap med russisk deltagelse. Men Norge stiller.

Flere vestlige land står over VM i boksing. Nå forklarer Norges Bokseforbund hvorfor de sender utøvere.

Umar Kremlev (høyre) hilste på Vladimir Putin i september.

16.02.2023 18:30

I midten av mars er det bokse-VM for kvinner i India. Nå melder flere nasjoner at de kommer til å boikotte mesterskapet. Sverige, Storbritannia og USA er blant landene som har sagt at de ikke kommer til å sende noen utøvere.

Årsaken er at Det internasjonale bokseforbundet (IBA) lar russiske og belarusiske utøvere delta.

