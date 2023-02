Sensasjonelt gull til St-Germain: – En kjempeskrell

MÉRIBEL/OSLO (VG) Mikaela Shiffrin (27) trøblet seg ned til VM-sølv i slalåm – og ble historisk. Hun misset totalt da hun skulle sikre gullet.













Laurence St-Germain







18.02.2023 14:23 Oppdatert 18.02.2023 15:14

– Shiffrin så preget ut, kommenterte Kjetil André Aamodt etter at Shiffrin mistet en tilsynelatende trygg ledelse.

Den amerikanske superstjernen var ikke i nærheten i finaleomgangen. Hun hadde 29. beste tid, men ga likevel uttrykk for at hun «vant sølvet» i et Viaplay-intervju:

Kanadiske Laurence St-Germain tok et sensasjonelt gull.

– Det er utrolig, beskriver hun overfor Viaplay.

Laurence St-Germain har ingen pallplasser i slalåm i verdenscupen. Nå har hun VM-gull.

– Det er en kjempeskrell. Ingen hadde sett det komme. Hun kjører to overbevisende omganger, og vinner fullt fortjent, beskriver Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud.

Wendy Holdener, som var toer etter første omgang, kjørte ut. Hun tørket tårer i pressesonen etter nederlaget.

Mina Fürst Holtmann fikk en «sur» fjerdeplass, to hundredeler fra bronsen.

– Det sved bitte litt da Lena Dürr kom to hundredeler foran, men jeg ender opp på fjerdeplass i slalåm i et VM. Jeg er så fornøyd. Jeg er veldig glad, sier Holtmann til VG.

– Herregud. To hundredeler. Det var så slitsomt å stå der (og se på avslutningen). Mina er så sterk i slalåm, beskriver lagvenninne Thea Stjernesund til VG.

Ingen andre alpinister, uansett kjønn, kan vise til seks VM-medaljer i samme disiplin.

Med lørdagens medalje kan Mikaela Shiffrin smykke seg med nettopp det.

Shiffrin tok VM-gull i slalåm i 2013, 2015, 2017 og 2019, samt VM-bronse i 2021 – og nå sølv i 2023.

Den tyske alpinisten Christl Cranz har rekorden i antall VM-titler i samme gren, med fem gull i kombinasjonen på 30-tallet.

På den tiden, for nesten hundre år siden, ble VM holdt hvert eneste år.







Mina Fürst Holtmann gjorde én stor feil i første omgang.

Mina Fürst Holtmann gjorde en stor feil i første omgang, og lå på 10. plass, men kjørte seg opp en knallsterk finaleomgang.

Med fire utøvere igjen på toppen, var det norsk ledelse i målområdet.

Da kom tyske Lena Dürr og overtok ledelsen, fattige to hundredeler foran Holtmann.

Det tok ikke lang tid før kanadiske Laurence St-Germain knuste dem begge to.

PS! Mikaela Shiffrin ledet med 19 hundredeler på sveitsiske Wendy Holdener etter første omgang, der kanadiske Laurence St.-Germain overrasket med tredje plass.