Gladmelding for RBK-fansen: – Ekstremt deilig å få det på plass

Rugile Rulyte blir i RBK med en ny toårskontrakt i banken.

Koteng Arena, Lade: Rugile Maria Rulyte er tilbake som keeper for Rosenborg, etter ny operasjon i fingeren.

01.05.2023 14:47

– Ekstremt deilig å få det på plass, sier Rugile Rulyte til Adresseavisen.

Det er en strålende fornøyd RBK-keeper som kan bekrefte at hun har skrevet under en to års forlengelse med RBK, som holder henne i klubben ut 2025.