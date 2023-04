Støre slår alarm om idretten: – Veldig bekymrende

BØLER (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser klare spor av forskjells-Norge i norsk idrett. Nå kommer nødhjelpen.

HIGH FIVE! Jonas Gahr Støre møtte både barn og frivillige på Bøler, øst i Oslo, onsdag kveld.





27.04.2023 10:01

Det skjer i form av en éngangsutbataling på 125 milllioner kroner som øremerkes idrettslag med fattige barn i 102 norske kommuner over hele landet.

Nødhjelpen ble varslet i VG tidligere i år. Nå har summen økt, kriteriene er klare og utbetalingen står for døren.

– Det er dyrtid og folk sliter med dårlig råd. Vi hører klubber snakke om at ungene ikke lenger møter opp og at kontingenter forblir ubetalt. Det er alvorlig. Disse pengene skal gå til å holde treningsavgiftene lave, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Sammen med statsministeren besøkte hun Bøler idrettsforening på Oslos østkant i går kveld. Klubben har 1300 medlemmer fordelt på en rekke idretter og jobber målrettet for inkludering.

Støre ble imponert over det han fikk se. Men han er også bekymret for hvilken vei utviklingen har gått enkelte steder.

– Idretten viser to ansikter i vår tid, innleder statsministeren overfor VG.

FIKK OMVISNING: Anette Trettebergstuen og Jonas Gahr Støre ble vist rundt av Bøler-leder Marius Sigolsen. Her er de i prat med en av tennistrenerne i klubben.

Han snakker varmt om potensialet for inkludering, deltakelse og folkehelse.

– Men idretten har også et annet ansikt. Det er der forskjellene kommer frem. Der teller pengene. Der holdes du på utsiden. Der er det ofte sånn at dersom du ikke yter på topp, så faller du ut. Det er idrettslag som dette, der man klarer å senke prisene og ha et tilbud til alle, som vi må heie på, sier Støre.

Han sikter til Bøler IF.

Selv sverget Støre til fotball i oppveksten.

– I hvilken grad bekymrer det deg at noe som skal være inkluderende i stedet kan være eksluderende?

– Det er veldig bekymrende. Vi ser familier med vanlig, eller litt presset, økonomi som ikke har en mulighet til å være med lenger. Det er nok et ansikt på et forskjells-Norge som vi må tro på at politikk kan gjøre noe med, sier han.

Sjekk om din kommune er blant de 102 som får penger i mai:

– Hvilket ansvar har foreldrene der ute for økte utgifter i idretten, og hvilket ansvar har poltikerne?

– Det er foreldrene som gjør dette idrettsalegget mulig, står i kiosken og kjører på bortekamper. Men de kan også bidra til en utfordring ved at de blir for prestasjonsdrevne. Det gjør situasjonen lite trivelig. Utstyrsjaget kan starte hos foreldrene. Det gjør idretten dyr. Da blir idrett eksluderende, sier han.

Idrettslagene som kan vente seg en utbetaling i mai, har adresse i en av 102 kommuner som har minst 200 barn i familier med lav inntekt. Det er de lokale idrettsråene som skal identiisere behovet og bevilge pengene til «sine» klubber.

Pengene har dukket opp som et resultat av et et ekstra høyt overskudd fra Norsk Tipping i fjor. Regjeringen velger å bruke hele summen på idrettslag med økonomiske utfordringer.

– Behovet er like skrikende til neste år, men det er ikke sikkert overskuddet fra Norsk Tipping er like stort. Hva gjør man da?

– Da må vi heie på Lotto, smiler Støre.

KJØPTE KAFFE: Statsministeren forlot kiosken på Bøler, der Runa Eikbu hadde vakt, med en kopp kaffe.

Han blir alvorlig og fortsetter:

– Vi må bruke Norsk Tipping og verne om den norske spillmodellen. Det er utfordrende, for vi har partier på Stortinget som vil åpne opp for utenlandske spillselskaper.

– Men er det bærekraftig og forutsigbart nok at man skal håpe på et stadig økende overskudd fra Norsk Tipping fra år til år?

– Det er den ordningen vi har, og så får vi håpe at den holder stand. Hvis ikke får vi ta en diskusjon om prioriteringer. Det er det politikk handler om, sier statsministeren.

Kulturminister Trettebergstuen måtte forlate Bøler før sin egen sjef i går kveld. «Takk for meg, penga kommer snart!» rakk hun å si - smilende - til klubblederne på Oslo øst.

Fakta Fakta om ordningen: 115 mill. fordeles via NIF til idrettsrådene i kommuner med minst 200 barn i familier med lavinntekt.

10 mill. fordeles til idrettskretsene basert på summen av antall barn i lavinntektsfamilier i de kommunene som faller utenfor den ordinære fordelingen.

102 kommuner og alle fylker kommer med i hovedpotten

Pengene skal gå direkte til klubbenes arbeid med å inkludere unge som faller utenfor på grunn av økonomi.

Pengene skal også holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede Vis mer

Da hadde hun allerede forsikret VG om at pengene skal treffe dem de er tiltenkt.

– Dersom dette bare ender med at ambisonsnivået i klubbene skrus opp idet man får mer penger, så har det liten hensikt?

– Det er riktig, og det skal vi sjekke. Pengene skal brukes på ativitet og til å holde treningsavgitene nede, sier hun.

Noen meter lenger bort står generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. Han har tidligere snakket om et behov på 100 millioner kroner til ekstra utbetaling, kun i hovedstaden - og hvert eneste år.

Nå får Oslo rundt 30 av de 125 millionene som skal deles ut.

– Vi er veldig glade for at ropene om hjelp er hørt, og at det tas på alvor. 30 millioner kroner er mye penger. Dette skal gi seg utslag i ønsket aktivitet. Da vi snakket om 100 millioner, så var nok det mer et ønsket fremtidsbilde. Forhåpentligvis er dette bare starten på noe mer dersom klubbene kan vise til resultater, sier Brekke.