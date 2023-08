Kerr slår tilbake mot Ingebrigtsen: – Respektløs

Josh Kerr (25) slo Jakob Ingebrigtsen (22) i VM-finalen på 1500 meter. Nå har han uttalt seg om kommentarene nordmannen kom med etter løpet.

TOK GULL: Josh Kerr løper i mål til VM-gull på 1500 meter foran Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 09:57 Oppdatert: 31.08.2023 10:30

Etter at Ingebrigtsen tok gull på 5000 meter fikk han spørsmål av pressen om han var revansjesugen på å slå Kerr etter å ha havnet bak ham på 1500-meteren.

– Nei, han var bare den neste fyren. Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, så ville han sannsynligvis vunnet. Det er sånn jeg ser løpet. Det er klart at hvis du snubler og faller, så kommer noen til å vinne løpet, og han var bare den neste fyren, sa Ingebrigtsen etter løpet.

Uttalelsen kan ha bakgrunn i at Ingebrigtsen ikke skal ha vært i topp form.

– Det er uflaks å bli syk to dager før VM-finalen. Jeg merket før semi at jeg var tørr i halsen. Jeg er litt oppgitt over situasjonen, sa Ingebrigtsen til VG etter sølvet.

På torsdag er det Diamond League-stevne i Zürich. Ingebrigtsen deltar ikke, men det gjør Kerr. På pressekonferansen før løpet kommenterte briten uttalelsen til Ingebrigtsen.

– Han kan være respektløs overfor meg. Det går fint, men det er jeg som har VM-gullet og det er jeg som kommer til å være verdensmester de to neste årene uavhengig av hans kommentarer, og la deretter til:

– Åpenbart elsker jeg ikke å få respektløse kommentarer fordi jeg har jobbet hardt for å slå ham. Men hvis det er veien han vil gå. Det går fint for meg, det plager meg ikke.

