Hetesjokk hos Uno-X: – Gud, trøste og bære

VITORIA-GASTEIZ (VG) Det norske Uno-X-laget har bunkret 700 liter med is foran søndagen etappe i Tour de France.

HEIT: Tobias Halland Johannessen var en av flere ryttere som slet med varmen i går. Nå tar Uno-X grep. Vis mer

Gradestokken viser behagelige 22 grader i Baskerland, helt nord i Spania. Men i feltet var det mange ryttere som fikk seg en solid overraskelse under åpningsetappen i går.

For med titusenvis av gale tilskuere tett inntil løypa, og solen stekende fra blå himmel, så steg temperaturen raskt.

– Jeg var sinnssykt overopphetet opp den nest siste bakken. Jeg hadde ny makspuls lenge før jeg kjørte «all out». Det var mange blanke øyne rundt meg også, sier Tobias Halland Johannessen til VG.

Makspulsen han refererer til var på 210.

– Vi burde hatt mer is, erkjenner Halland Johannessen før start på dagens etappe.

Og nå har Uno-X lært:

– Kjølevognen har gått i hele natt og det er is «all over the place». Rytterne skal ha is på seg stort sett gjennom hele dagen. Temperaturen i kroppen skal være lav, sier lagsjef Jens Haugland.

Han sier at laget har klargjort rundt 700 liter is, fordelt i små poser som rytterne skal ha under drakten, på nakken.

– Det kjennes ikke så varmt ut her vi står nå?

– Gud, trøste og bære! Det sto 24 grader i bilen i går, men når man kjørte opp Cote de Pike så hadde man 40.000 baskere over hodet sitt. Da føltes det nok som 35 grader. Det var mange andre lag som sa det samme. Det overrasket oss, og der må vi justere. Det gjør vi i dag, sier sykkelsjefen til VG.

Søndagens etappe er, som gårsdagens, av det kuperte slaget. To tredjekategorifjell, to fjerdekategorifjell og én avsluttende andrekategori står på menyen.

– Vi får se hvordan spurterne klarer seg. Jeg tror enten det blir en veldig stor gruppe inn til mål, eller en veldig liten gruppe, sier Tobias Halland Johannessen.

Den andre etappen starter klokken 12.15, med estimert målgang rundt 17-tiden.