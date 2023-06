Historisk seier med norsk pass

Norskfødte Deniz Öncü (19) tok sin første VM-seier i roadracing da han vant Tysklands Grand Prix søndag.

FULL FEIRING: Deniz Öncü jubler på seierspallen. Vis mer

– Veldig gøy, sier Viaplay-kommentator Stein Rømmerud til VG.

Han forteller at Öncü er født på Ullevål sykehus i Oslo, har norskfinsk mor og snakker noe norsk - men står som tyrkisk på resultatlistene etter som han har tyrkisk lisens. Motorsykkelprofilen har tyrkisk far.

– Deniz har dobbelt statsborgerskap. Tvillingbroren Can vant også et Moto 3-løp for noen år siden - og ble tidenes yngste Grand Prix-vinner, forteller Rømmerud.

Deniz Öncü kjører i Moto3, den tredje mest prestisjefylte av de tre klassene i VM i roadracing.

– Han har hatt åtte pallplasser før dette. Endelig lyktes han 100 prosent.