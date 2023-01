Tromsø og Drammen kobler fra MyGame-kameraer

To nye storkommuner setter MyGame på vent: Både Drammen og Tromsø vil ha politisk forankring før strømmetjenesten av breddeidrett eventuelt blir tillatt.

11.01.2023

– Kameraene kommer til å være tildekket før vi eventuelt sier ja til det. Det er bestilt en sak til endelig avgjørelse i mars. Da blir det ja eller nei, opplyser Jarle Heitmann (Ap), leder av Kultur-, idretts- og friluftslivvalget i Tromsø etter et møte onsdag.

Det samme utvalget står for det politiske vedtaket når saken skal opp til behandling om to måneder. Før den tid vil ingen kameraer være i funksjon i Tromsø, heller ikke i breddeidrett for personer over 18 år.

Drammens Tidende kunne tidligere onsdag melde at også Drammen kobler fra kameraene som er satt opp i to av byens haller. Rådmann Elisabeth Enger skriver at det er aktuelt å fremme saken for politisk behandling i sin begrunnelse.

– Jeg er veldig glad for at rådmannen tar dette på alvor og fryser utviklingen fram til vi får behandlet det politisk, sier Herman Ekle Lund (V) til lokalavisen.

Venstre-politikeren stilte spørsmål rundt håndteringen av MyGame-løsningen i Drammen.

Dermed føyer Drammen og Tromsø seg inn i rekken av storkommuner som avventer bruken av den storstilte strømmetjenesten i norsk idrett, der planen er at både barneidrett og breddeidrett for voksne skal kunne strømmes på internett.

VG har tidligere meldt at Oslo, Bergen og Kristiansand har satt foten ned for strømming av idrettsaktiviteter for personer under 18 år. I Stavanger har man sagt et foreløpig «nei» også til dem over 18 år, i påvente av at MyGame skal oppfylle tre konkrete krav fra kommunen.

I Trondheim er ikke saken avgjort, men kommunedirektør Ola By Rise har skrevet et ti sider langt notat som også peker i retning av «nei til strømming av dem under 18 år.

Nå har også «Ungdommens bystyre» vurdert saken. Det rådgivende organet for politikerne i Trondheim, bestående av ungdommer mellom 13 og 18 år, anbefalte enstemmig nei til strømming av idrett under 18 år.

– Vi ønsker en politisk behandling velkommen i de kommunene som vedtar det. Vi er trygge på at prosjektet vil få bred støtte i Kommune-Norge, så lenge alle får god og korrekt informasjon, har MyGames kommunikasjonssjef Svein Graff tidligere sagt til VG.

MyGame argumenterer med økt engasjement rundt breddeidretten dersom de kan strømme 100.000 kamper over hele landet. Selskapet vil også komme uregulert strømming til livs, ved å sette filmingen inn i tryggere rammer.

Blant kritikerne er NIFs eget styremedlem Marco Elsafadi og leder av kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V).

Almeland har kalt det hele en skandale og mener de under 18 år må slippe å bli filmet på idrettsbanen.