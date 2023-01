Klæbo dropper NM: – Beklager

Det bekrefter Norges Skiforbund tirsdag ettermiddag.

Johannes Høsflot Klæbo skal om kort tid tilbringe flere uker i høyden i Mellom-Europa.

17.01.2023 13:37 Oppdatert 17.01.2023 14:26

– Slik poengsystemet er blitt i verdenscupen, må jeg gå de rennene jeg kan når jeg er frisk og rask. Slik er det blitt for at jeg skal ha muligheten til seier totalt. Dessverre var jeg syk og måtte stå over renn på Lillehammer samt Beitostølen. Det betyr at jeg må delta på det meste av det som gjenstår. Jeg prioriterer da lørdagens sprint i Livigno, helgen etter Les Rousses samt den siste WC-helgen i Toblach før VM i Planica, sier Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen.

I et intervju med Adresseavisen i Oberstdorf under Tour de Ski, varslet Johannes Høsflot Klæbo at han muligens ville droppe hele NM på Gjøvik. Årsaken til det var at NM krasjer med verdenscupen i Livigno, og at Klæbo ønsker å dra til høyden for å lade opp til Planica-VM i slutten av februar.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn