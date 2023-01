Mowinckel knuser konkurrentene – mot sin tredje verdenscupseier

Ragnhild Mowinckel (30) kjørte ned til en enorm tid i OL-løypen i Cortina. Nå går det mot seier i super-G-rennet og dermed hennes tredje verdenscupseier.

22.01.2023 12:06 Oppdatert 22.01.2023 12:30

Hun er nå også likt med Andrine Flemmen i antall verdenscupseire og pallplasser.

Med tiden 1.23.22 ned løypen i den italienske landsbyen slo hun knockout på de andre forhåndsfavorittene. Mens det var veldig jevnt blant de største favorittene, var det nesten et halvt sekund opp til Mowinckel som fortsatt troner på toppen av listen.

Italienske Marta Bassino havnet 47 hundredeler bak Mowinckel, mens Mikaela Shiffrin måtte konstantere at hun var 62 hundredeler bak. Cornelia Huetter fra Østerrike kom ned til en overraskende andreplass som startnummer 16.

Dermed er det trolig ingen favoritter igjen som kan tukte moldenseren.

Den norske 30-åringen har tidligere snakket åpent med VG om hvordan forholdene og snømangelen denne sesongen har preget kjøringen hennes.

– For min del så er det et valg jeg gjør å kjøre uansett. Men man jobber litt ekstra med hodet for å tørre å risikere litt mer enn jeg egentlig vil, men samtidig ikke for mye heller, sa hun tidligere i januar.

Hun var ærlig på at det var skadeproblemene hennes fra tidligere som har hindret henne i å risikere mer i løypene.

– Det er viktig med idrett og å prestere så godt man kan, men det er en grense der også. Den skaden jeg har allerede kommer til å påvirke resten av livet mitt. Så det å tenke at man skal få en ny runde med det, er jeg ikke villig til, sa hun i intervjuet med VG.

Det var altså på nyåret. To uker senere er altså hennes tredje verdenscupseier et faktum.

For Mowinckel er det første seier i verdenscupen siden sesongavslutningen i fjor. Hennes første seier i verdenscupen kom i Offerschwang i 2018.

I tillegg har hun sølv fra 2018-OL i både storslalåm og utfor, samt bronse i kombinasjonen fra VM i Åre 2019.

Kajsa Vickhoff Lie klarte ikke følge opp suksessen fra lørdagen, der hun kom på tredjeplass i utforen. 1,33 bak Mowinckels tid holder ikke til å blande seg inn i toppen.

Saken oppdateres!