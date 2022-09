Ruud ble latterliggjort etter French Open-finalen – nå har ekspertene snudd

Etter French Open-finalen ble Casper Ruud (23) slaktet på verdens største tennis-podkast. Nå sier de noe annet.

TAPTE: Carlos Alcaraz (t.v.) klapper for Casper Ruud etter at han slo nordmannen på hardcourten i New York søndag kveld.

9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Søndag tapte Casper Ruud etter fire sett (3–1) for Carlos Alcaraz i US Open-finalen. For tre måneder siden ble Casper Ruud spilt sønder og sammen av Rafael Nadal i Grand Slam-finalen i Paris. Da fikk Ruud til de grader gjennomgå i The Tennis Podcast.

– Det var ingen konkurranse. Jeg følte med Ruud, sa BBCs David Law i podkasten.

The Tennis Podcast har mer enn 100 millioner nedlastinger fra over 100 land, og består i tillegg til Law av Cathrine Whitaker og Matt Roberts. Søndag 5. juni spilte Ruud sitt livs første Grand Slam-finale. Det ble brutalt og tap i tre strake sett.

TAPTE I PARIS: Rafael Nadal tok sin 14. Grand Slam-tittel i French Open i juni, i finalen slo han Casper Ruud i tre strake sett.

– Nadal var så overlegen at det var ukomfortabelt. Et antiklimaks, sa Whitaker.

Hun la til at han så ut som en liten gutt da han tittet opp mot boksen hvor trenerpappa Christian Ruud satt.

– På et tidspunkt sang han med til trompetmusikken, på en Rafael-sang, sa Whitaker og trioen måtte le. De harselerte med nordmannen.

– Det må ha vært så ydmykende. Han var en liten gutt som tittet på pappa. Hjertet mitt brast for ham da. I det øyeblikket var han liten, sier Law på podkasten.

Søndag kveld var Ruud i sitt livs andre Grand Slam-finale. Nordmannen tapte igjen. Men spillet var et annet. Og bare tre måneder etter at Ruud ble slaktet av den britiske pod-trioen, så får han nå massivt med hyllest.

– Det var en helvetes tenniskamp, selv om det bare ble fire sett, så var den tøff. Noen av ballvekslingene var forrykende. Og det som er interessant er at Ruud vant mange av de heftigste og beste ballvekslingene, sier Matt Roberts.

De oppsummerer at Ruud spilte godt. Og all harseleringen, som var der for bare noen måneder siden, er borte. Trioen mener det var spill og spillere en Grand Slam-finale verdig. «Et fabelaktig nivå på begge spillerne», meldte Law på Twitter.

De hyller Ruud for å gå ut på banen med en holdning som viste at han trodde han kunne vinne.

– Vi visste begge hva vi spilte for. Det er morsomt at vi blir nummer én og to etter dette. Jeg er selvfølgelig skuffet, men det er ikke verst å bli nummer to heller. Jeg vil fortsette jakten på min første Grand Slam-tittel, sa Casper Ruud etter kampen.

Spanske Alcaraz er bare 19 år og spilte sin første Grand Slam-finale søndag. Nå topper av ATP-rankingen og er verdensener. Trioen omtaler Alcaraz som spektakulær, og spår ham som den dominerende spilleren i tennissporten i mange år.