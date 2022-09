Trafikken rammes av Oslo Maraton: Dette må du huske på

Oslo Maraton sendte ut nabovarsel. Nå ringes de ned. – Det pleier å være forferdelig mange bryllup som ringer i siste liten.

Løpsfesten Oslo Maraton setter alltid stort preg på bybildet i Oslo.

9 minutter siden

Denne lørdagen blir ikke som alle andre lørdager i Oslo. Tusenvis av løpere skal ut i gatene og løpe i Oslo Maraton.

Skal du komme deg rundt sentralt i Oslo lørdag, vil arrangementet påvirke.

De som bor ved løypen, har fått tilsendt nabovarsler. Og reaksjonene strømmer inn til arrangøren.

– Det merker vi spesielt nå. Mange lurer på hvor de skal kjøre. Vi prøver etter beste evne å sørge for at de kommer fra A til B, sier kommunikasjonsansvarlig i Oslo Maraton Stine Næss-Hartmann til Aftenposten.

– Forferdelig mange bryllup ringer

Løypen starter og slutter på Rådhusplassen. Man er også innom Frognerparken og St. Hanshaugen, i tillegg til flere kilometer langs Oslofjorden.

Hele løypen er stengt fra 05.00 til 21.00 lørdag. Det innebærer at all kjøring her er forbudt. Det blir også begrenset parkering i området fra midnatt til lørdag.

Til de som vil bruke bil, og bor innenfor løypen, har arrangøren et tydelig råd: Parkér utenfor løypen.

– Hva pleier å være den største utfordringen?

– Det pleier å være forferdelig mange bryllup som ringer i siste liten og vil ha folk gjennom. En del flytter midt på dagen. De har ikke tatt høyde for arrangementet. Men hvis de ringer inn, kan vi få guidet dem. Det er noen åpninger her og der.

Ruter endrer

Arrangøren anbefaler å bruke kollektivtrafikk lørdag. Men også Ruters tilbud endres i sammenheng med Oslo Maraton.

For eksempel går ikke 11- og 12-trikken mellom Jernbanetorget og Majorstuen. 20-bussen kjører fra Galgeberg til Majorstuen, der den snur.

– Det viktigste budskapet er at det er omkjøringer, og at vi ber folk bruke reiseplanleggeren, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter.

Nedgang i deltagere

Gatene blir trolig ikke like stinne av folk som før. Onsdag morgen var 15.000 påmeldt på de ulike distansene. Arrangøren håper på over 16.000.

I 2019 var det 23.000 deltagere påmeldt.

Arrangøren peker på konkurransen med København maraton (dagen før), samt populære løp i forkant som KK-mila og Drammen Halvmaraton.

– I tillegg er økonomien til folk annerledes i år, med høyere strømregninger. I tillegg er det dyrere hoteller, forklarer Næss-Hartmann.

Hun sier de er opptatt av å senke terskelen for å delta.

– Vi klapper i hendene når gjennomsnittstiden går opp, altså at vi får tregere løpere. For da har vi fått med røkla, kanskje de som har sittet på sofaen tidligere. Vi skal være et løp for «hvermannsen».

NB. Oslo Maraton starter allerede fredag med «3 for alle» og «3 på hjul». Her er løypen langs Akershusstranda og påvirker dermed trafikken i mindre grad.

Her er løypekartet.