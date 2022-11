Trønderen har signert for Mourinho: – Endelig!

Ola Solbakken ble i dag offisielt presentert som Roma-spiller.

Ola Solbakken har etablert seg på landslaget det siste året.

23. nov. 2022 12:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har presset på for dette. Jeg har virkelig ønsket å bli Roma-spiller og endelig kan jeg si at jeg er det, sier Ola Solbakken ifølge en pressemelding fra AS Roma.

For nå er det klart: Etter måneder med spekulasjoner ble Solbakken i dag presentert som José Mourinhos nyeste signering.

– Roma skilte seg ut fra starten. Jeg tror virkelig på planene klubben har og jeg ønsker å være en del av dem. Jeg kommer hit for å lære og forbedre meg, men jeg ønsker også vise hva jeg kan. Roma-fansen er de beste jeg har opplevd og jeg gleder meg til å spille for dem, sier melhusbyggen.

Tiago Pinto er klubbens sportssjef:

– Ola har gode tekniske ferdigheter og er velsignet med fysiske ferdigheter som gjør ham til en moderne fotballspiller, sier Pinto.

– Flere klubber var interessert og til slutt valgte han Roma. Det er kan vi ikke være annet enn fornøyd med, sier Pinto videre.

Solbakken har levert varene for Bodø/Glimt de tre siste sesongene, blant annet i møtet med nettopp Roma i Conference League.

Solbakken spilte ungdomsfotball i RBK før han gikk videre til Ranheim og deretter Glimt.