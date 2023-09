Søvnløs Bullen feiret OL-plassen med lynvisitt i Oslo: – Surrealistisk

Uten å ha sovet skikkelig etter bronsefinaleseieren torsdag kveld var OL-klare Grace Bullen (26) en snartur innom Norge.

STOLT: Grace Bullen hadde med seg VM-bronsen på sponsortreff i Bjørvika fredag. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 18:14

– Nå trenger kroppen min hvile. Jeg skal ikke være i nærheten av et gym på to uker. Jeg har fått en del juling, men gitt litt mer, sier Bullen til VG og smiler bredt.

– Har du satt deg et mål i OL?

– Hehe, det tar vi senere – nå vil jeg bare nyte at jeg har billetten!

Etter å ha vunnet bronsefinalen mot bulgarske Bilyana Dudova i Beograd torsdag kveld brølte 26-åringen «Jeg skal til OL! Jeg skal til OL!».

Optimale forberedelser

– Det er egentlig litt surrealistisk, og dette ble akkurat slik jeg hadde ønsket og drømt om, sier en meget fornøyd Bullen.

De fem beste utøverne i mesterskapet sørger for en nasjonal OL-plass i den samme vektklassen. Det betyr at Bullen deltar i 62-kilosklassen i Paris neste sommer.

Fakta Grace Jacob Bullen Født: 7. februar 1997 (26 år) Høyde: 164 cm Klubb: Fredrikstad Bryteklubb Atlas Hovedmeritter: EM-gull 2020 (57 kg) og 2017 (58 kg)

VM-sølv i 2022 (59 kg), VM-bronse i 2023 (62 kg)

EM-sølv i 2016 (58 kg) og 2023 (62 kg)

Gull i U23-VM i 2018 (59 kg) Vis mer

– Nå sikret jeg OL-plassen tidlig, og da får jeg en optimalt forberedelser. Det er fryktelig tøft å kvalifisere seg via de to stevnene i april og mai. Det vet jeg alt om, sier Fredrikstad-bryteren.

Tredje forsøk

Hun var 19 år da det OL-drømmen brast i det siste kvalikstevnet før Rio i 2016. Da Bullen skulle forsøke å komme til det utsatte Tokyo-mesterskapet i 2021 glapp seieren med 32 sekunder igjen.

JUBELBRØL: Bilyana Dudova fortviler mens Grace Bullen jubler etter å ha kapret VM-bronsen – og OL-billett – torsdag kveld. Vis mer

Derfor var gleden ekstra stor da hun endelig sikret OL-plassen i med VM-bronsen i Serbia.

– Jeg fikk ikke sove noe i natt. Jeg satt lenge sammen med familie og venner, og har vært så glad. Det ble litt søvn på flyet fra Beograd til Oslo, men ikke mye, sier Bullen.

Bryllup i Georgia

Etter et par sponsoroppdrag i Oslo sentrum setter hun seg på flyet til Georgia allerede fredag kveld for å rekke et bryllup.

ENORM GLEDE: En gråtende Grace Bullen kastet seg rundt halsen på trener Zurabi Iakobishvili da OL-billetten var sikret. Vis mer

Georgia er blitt hennes andre hjemland, og hun har de siste par årene trent med de georgiske herrebryterne i tillegg til treneren Zurabi Iakobishvili.

– Nå skal opplegget frem mot Paris legges sammen med treneren min og Olympiatoppen.

– Samarbeidet med Norges Bryteforbund fungerer bedre nå, sier Bullen som kom til enighet med landslagsledelsen om en langsiktig plan på slutten av fjoråret.

– Med gode resultater er stemningen alltid bra, avslutter Bullen og ler.

PS! Per-Anders Kure (77kg) og Håvard Jørgensen (72) røk ut av VM i innledende kamper fredag. Felix Baldauf (97 kg) tapte i kvartfinalen. Lørdag skal Morten Thoresen (67 kg) og Exauce Mukubu (87 kg) gå sine første kamper.