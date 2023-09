Tsegay satte verdensrekord på 5000 meter: – Et mektig løp

Etiopiske Gudaf Tsegay (26) forbedret verdensrekord på 5000 meter med nesten fem sekunder.





fullskjerm I TET: Gudaf Tsegay, her fra 5000 meter i VM i Budapest i august. 1 av 1 Foto: BERNADETT SZABO / Reuters / NTB





Publisert: 17.09.2023 21:53 Oppdatert: 17.09.2023 22:29

– For en heltemodig innsats. Et mektig løp av Tsegay som ofte har vært for ivrig fra start, sier NRK-kommentator Jann Post.

Verdensrekorden ble satt under Diamond League-finalen i Eugene i USA søndag kveld, bare noen minutter før Jakob Ingebrigtsen satte europarekord på 3000 meter.

14.00,21 lyder den nye verdensrekorden på 5000 meter. Det er 4,99 sekunder bedre enn den gamle til Faith Kipyegon. Sistnevnte løp på 14.05,20 i Paris 9. juni. Kipyegons verdensrekord sto i nøyaktig 100 dager.

– Målet mitt i dag var verdensrekord, så jeg er veldig glad. De siste rundene tenkte jeg bare på å følge lyset, sier Tsegay til NRK.

Beatrice Chebet fra Kenya hang på lenge, men da Tsegay fikk en meter så var det «ha det bra». Men Chebet gjorde et formidabelt løp. Hun satte personlig rekord og senket den med hele syv sekunder til 14,05.92.

Etiopiske Tsegay tok gullet på 5000 meter da VM ble arrangert i Eugene i fjor, altså på samme bane som hun nå satte verdensrekord på.

Under VM i Budapest forrige måned ble Tsegay imidlertid bare nummer ti på tiden 14.57,72. I det samme mesterskapet tok Tsegay gullet på 10.000 meter.

Tsegay kan også vise til OL-bronse på 5000 meter fra Tokyo i 2021, i tillegg til VM-sølv og -bronse på 1500 meter i henholdsvis 2022 og 2019.