Kampen mot skammen

Når Birgit Skarstein legger opp, er det spesielt én ting hun vil skal stå igjen etter henne. Det er ikke nødvendigvis en CV full av gullmedaljer.

Birgit Skarstein har alvor i stemmen når hun snakker om hvordan personer med funksjonsnedsettelse skal leve et aktivt liv. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 18:30

Se for deg at du spiller et stigespill. Like før mål lander du på feil felt og raser nedover til startområdet.

For dem som kjenner henne gjennom TV-ruten, er Birgit Skarstein selve bildet på hvordan man kan snu en livsendrende ulykke til noe positivt. Når man møter henne i dag, er det en cocktail av latter og energi som slår mot deg.