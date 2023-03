Måtte utsette treningen på grunn av snø. Nå har Rekdal et klart ønske

RBKs oppkjøring har blitt hemmet av snø. Likevel vil RBK selge sin del av Abrahallen og vente på fotballhallen i Granåsen.

Deler av kampen mot Kristiansund for halvannen uke siden ble preget av snøvær.

07.03.2023 19:35

– Jeg traff Ola (By Rise) i høst. Da sa jeg at det er helt forferdelig at Trondheim ikke har en moderne, innendørs elleverhall.

Ordene tilhører Kjetil Rekdal. RBK-treneren snakket med Adresseavisen mandag ettermiddag. Etter en langhelg var Rosenborg klar for å gå inn i siste treningsuke før cupkampen mot Viking søndag.

