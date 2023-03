Følg Hovlands tredje runde i The Players Championship

Viktor Hovland (25) er med i tetkampen etter to runder av storturneringen The Players Championship. Følg lørdagens runde direkte her.

I FLORIDA: Viktor Hovland under The Players Championship.

Etter de to første rundene lå Hovland fire slag under par på delt niendeplass. Opp til ledende Adam Svensson fra Canada var det fem slag.

Hovland slår ut på den tredje runden klokken 18:09 lørdag. Den går han sammen med australske Jason Day og amerikanske Denny McCarthy.

The Players Championship sendes direkte på Eurosport Norge og discovery+.