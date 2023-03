Åpner opp om stjernemøte: – Første gang jeg har blitt helt slått av banen

Det var under moteuken i Paris at Lucas Braathen (22) møtte den brasilianske fotballegenden Ronaldo Nazario (46).

Alpinkometen Lucas Braathen fikk en helt spesiell opplevelse.

10.03.2023 10:20

– Det var helt surrealistisk. Det er viktig å understreke at som brasilianer har du et helt annet forhold til han. Han er ikke en idrettsutøver, han er religiøs for oss, åpner Lucas Braathen.

For på en restaurant i Paris skulle Braathen få servert mer enn bare et godt måltid.

– Jeg var invitert på et event på en av mine favorittrestauranter i Paris, med et veldig kult merke som arrangerte middag. Jeg sto og hilste på eierne av restauranten da jeg ble introdusert for Ronaldo.

Sjekk ut bilde nummer tre i denne bildeserien for å se stjernemøtet:

Braathen har gjort seg bemerket både for hans prestasjoner med ski på beina, men også hans personlighet utenfor alpinbakken. Han beskriver seg selv som en veldig sosial person. Likevel var dette møtet noe helt utenom det vanlige.

– De siste årene har jeg fått møte veldig mye kule, store og fascinerende personligheter. Dette var nok første gang jeg har blitt helt slått av banen, forteller han og fortsetter:

– Det er morsomt. Han er så vant til at folk blir så slått av banen. Men det hjalp på dynamikken at jeg snakker portugisisk.

«Fenomenet» Ronaldo Nazario.

Det så først ut til å bli et kort møte med fotballikonet for det norske stjerneskuddet. Men samtidig som Ronaldo tok bilder med andre, fikk Braathen en beskjed fra restauranteieren:

Han skulle sitte på bord sammen med legenden under middagen.

– Da holdt jeg på å falle sammen. Jeg gikk inn på badet og måtte puste mens jeg sto og skalv. Men jeg så meg selv i speilet, og minnet meg selv på at han også er et menneske som det går an å ha en samtale med.

Tilbake ved bordet ble det mer prat mellom Braathen og Ronaldo. Restauranteieren hadde introdusert stjerneskuddet som en brasiliansk idrettsutøver.

Sett denne?

Den tidligere superspissen hadde da antatt at Braathen holdt på med samme gren som han. At realiteten var en helt annen kunne han nesten ikke tro. At Braathen – som tidligere hadde fortalt om sin tilknytning til São Paulo – bruker mesteparten av tiden sin med ski på beina var overraskende for han.

– Han trodde ikke på meg først. Så jeg måtte vise bilde for å bevise det. Så da snakket vi en del om det.

Det er ikke flust med brasilianske utøvere i vintersporten. Møtet kan med det ha vært av det spesielle slaget også for Ronaldo.

– Det kan jeg kanskje være litt stolt av. At jeg kanskje har gitt han et «ikke-hverdagskost-øyeblikk», ler Braathen.

– Jeg kommer til å huske resten av livet mitt. Jeg ba eieren skrive det på gravsteinen min