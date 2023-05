Casper Ruud kjenner på press etter suksessen: Svenske Ymer var sjanseløs

(Elias Ymer–Casper Ruud 4–6, 3–6, 2–6) Casper Ruud (24) fikk en solid start på French Open, og senket sin svenske motstander. I siste sett var Ruud fullstendig overlegen.

VANT: Casper Ruud vant enkelt i sin første kamp i French Open. Vis mer

Ruud møter vinneren av Aleksander Bublik fra Kasakhstan og Giulio Zeppieri fra Italia i andre runde.

– Det var tøft. Det var den første kampen her siden en av de beste turneringene i livet mitt, som var her i fjor, sier Casper Ruud i stadionintervju med den tidligere svenske storspilleren Mats Wilander på MAX.

Ruud innrømmer at han kjenner på presset etter at han leverte finale i fjor. Han mimrer tilbake til kampen mot Roger Federer i 2019. 24-åringen fra Snarøya forteller at livet har endret seg litt siden det.

– Det er mer press. Det er flere som følger med. Men jeg fortsatt Casper. Jeg har mitt team rundt meg. Fjoråret var fantastisk for meg. Finale, jeg vil prøve og gjøre det igjen, sier Ruud til Wilander.

French Open sendes på MAX, Eurosport Norge og Discovery+.

Ruud brukte litt tid på å bli varm i trøyen på grusen i Paris. Men utover i 1. sett ble det tydeligere og tydeligere hvem som er ranket som nummer fire i verden. Ruud serverte returerer som satt bedre og bedre. Forehanden spilte fletten av Ymer.

I tredje sett tok Ruud fem strake game, men Ymer sto imot det sjette. Men så var det game over. Ruud trengte to matchballer, og da etter to timer og syv minutter var det slutt.

KJEMPET: Svenske Elias Ymer på grusen i Paris.

Ymer er ranket som nummer 155 i verden og spilte seg inn i hovedrunden i French Open via kvalifiseringsspill. Ymer brøt flere ganger, han skrek høyere og høyere ved hvert slag. Men det hjalp ikke. Ruud var best i tre strake sett på Suzanne Leglen-banen, den nest største arenaen i Roland Garros-anlegget.

I en potensiell kvartfinale kan de bli en ny skandinavisk duell: Trekningen tilsier at Ruud møter danske Holger Rune om begge kommer seg dit. Rune slo Ruud i semifinalen i Roma Masters for en uke siden.

Det er et år siden Ruud opplevde eventyrlige dager i den franske hovedstaden. 24-åringen sto i sitt livs første Grand Slam-finale. Med kongelige fra Spania og Norge, kjendiser fra Hollywood og Europa entret Ruud banen og finalen mot Rafael Nadal. Ruud tapte (6–3, 6–3, 6–0).

Nadal har 14 triumfer i French Open, men i år er ikke gruskongen med på grunn av skade. Roger Federer har lagt opp. Dermed er det «bare» Novak Djokovic av de tre store de siste 15 årene som spiller French Open i år.