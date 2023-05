Her er styrelederen på plass – vil ikke svare på om Rekdal er trener i morgen

Klokka 16.30 startet onsdagens styremøte.

Cesilie Gotaas Johnsen kom til styremøtet litt før halv fem onsdag. Vis mer

LERKENDAL: – Det er et ordinært styremøte. Vi må begynne med det. Det er mange som har hengt seg opp i at det er et ekstraordinært siden trenerne er med, men det ble planlagt for lenge siden. Det er en vanlig samtale vi har i løpet av et år, sa styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen på spørsmål fra TV 2 på vei inn til onsdagens styremøte.

– Er Kjetil Rekdal og Geir Frigård Rosenborg-trenere også i morgen?