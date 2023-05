Vipers vant sin 16. strake tittel etter Storhamar-sjokk

(Storhamar – Vipers 26–32, 0–2 i kamper) De ble i en periode rundspilt av Storhamar. Men Katrine Lunde og Vipers kom fryktelig tilbake og vant sluttspillfinalen.

SJEF TIL SLUTT: Katrine Lunde kan juble for en ny seier i sluttspillet. Vis mer

Titteldronningen Lunde var i trøbbel før pause, men håndballverdens mestvinnende landslagsspiller leverte sterke redninger da Vipers tok sluttspillgullet etter pause.

– Vi var ikke helt på topp, men så kom hun der i gang, sier Katrine Lunde til TV 2 og peker på 10-målsscorer Jamina Roberts.

– Det var kul, svarer den svenske landslagskapteinen.

Vipers har vært med på alle 16. titler siden gulltiden startet med NM-gullet i romjulen 2017.

Storhamar har siden den gang tapt 20 av 21 kamper mot klubben som denne sesongen har vunnet samtlige kamper serie, cup og sluttspill i Norge. Det siste tapet kom for Bucuresti i Champions League før jul.

TOPPSCORER: Jamina Roberts satte inn 10. mål i sesongens siste Vipers-kamp i Norge.

Storhamar manglet Maja Jakobsen (gravid) og den skadde trioen Ane Cecilie Høgseth, Kristin Venn og Guro Nestaker i sluttspillfinalen.

Fakta Titlene til Vipers Sluttspill: 4 (ta avlyst pga. pandemien) Seriegull: 6. NM-gull: 6. Champions League: 2. Vis mer

På Hamar gikk gjestene opp i en tomålsledelse, men tapte de neste minuttene med fem mål. Stjernen Marketa Jerabkova gjorde fire strake feil.

Da toppscorer Anniken Obaidli satte inn en straffe etter 10 minutter, ledet Storhamar 6–3. Mye takket være keeperspillet til Eli Marie Raasok, som i påsken fikk debuten for Norge.

Katrine Lunde var – for en gangs skyld – ikke banens beste målvakt. Landslagskeeperen dominerte den første finalen. Vipers vant 32–19 på hjemmebane sist tirsdag. Men etter 20 minutter ble hun byttet ut med Sofie Börjesson.

DOMINERTE: Storhamar-keeper Eli Marie Raasok og toppscorer Anniken Obaidli (til høyre)

Ved pause ledet Storhamar sjokkerende nok 17–13 – etter ni redninger av Raasok og syv mål av Obaidli.

– Storhamar har vært smarte og effektive. Akkurat det de ikke var i den første finalen, kommenterte TV 2-ekspert Bent Svele.

– Vi skyter veldig dårlig. Storhamar har de beste keeperne. Vi har ikke fått tak i noe bak der, oppsummerte Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad etter at Lunde og Börjesson hadde reddet bare fire av 21 Storhamar-skudd de første 30 minuttene.

LITE FORNØYD: Ole Gustav Gjekstad fikk gult kort av dommer Tom Larsen i den svake 1. omgangen.

Obaidli startet 2. omgang med å banke inn sitt åttende mål på Lunde.

Femmålsledelsen krympet raskt, men Raasok fortsatte med imponerende redninger på klokkeklare målsjanser fra Jamina Roberts og Sunniva Næs Andersen. Gjekstad måtte ta time out.

– Ikke skyt i opphoppet. Vent til du er i lufta, kommanderte Vipers-treneren.

Rett etterpå sendte Anna Vjakhireva Vipers i ledelsen for første gang på 36 minutters spill.

– Det var gøy. Jeg er kjempestolt av denne gjengen, sier Raasok som til slutt vant «keeperkampen» mot Lunde 14–12 i redninger.

Vipers snudde Storhamars 19–14-ledelse til 19–23.

Og så seg aldri tilbake.

Fakta Finalescoringene Storhamar: Anniken Obaidli 9, Line Ellertsen 5, Olivia Löfqvist 5, Mia Zschocke 3, Mathe Enger 2, Tina Abdula 1 og Susanne Amundsen 1. Vipers: Jamina Roberts 10, Katarina Jezic 7, Anna Vjakhireva 6, Jana Knedlikova 3, Sunniva Næs Andersen 3, Marketa Jerabkova 1, Ragnhild Valle Dahl 1 og Lysa Tchaptchet 1. Vis mer

For Vipers handler det nå om Champions League. Om en uke venter Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale og Györ i semifinalen. Final Four i Budapest blir avslutningen for Ole Gustav Gjekstad som Vipers-trener. Han har tidligere ført Kristiansand til to triumfer og en 3. plass i Champions League.