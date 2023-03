Jurymedlemmet falt og brakk lårbeinet i NM-løypene

Jurymedlem Arne Otto Vedvik fikk et ublidt møte med løypene som Johannes Høsflot Klæbo herjet i.

Arne Otto Vedvik fra sykesenga på Tynset sykehus. Trønderen brakk lårbeinet og må belage seg på seks uker på krykker.

30.03.2023 08:25 Oppdatert 30.03.2023 09:51

TOLGA: – Ja, det ble knall og fall. Jeg brakk lårbeinet og ligger operert på Tynset sykehus.

Det sier Arne Otto Vedvik til Adresseavisen. Han er en del av juryen under NM på Tolga. Under en inspeksjon av løypene tirsdag morgen gikk han i bakken og brakk lårbeinet. Nå venter seks uker på rykker for trondhjemmeren.