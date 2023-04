Mitrovic utestenges i åtte kamper etter cupbråk

Fulham-spiss Aleksandar Mitrovic må stå over åtte kamper etter at han pådro seg rødt kort i FA-cupkampen mot Manchester United.





04.04.2023 17:45 Oppdatert 04.04.2023 18:01

Det opplyser Det engelske fotballforbundet (FA) tirsdag.

Både Mitrovic og manager Marco Silva er straffet etter bråket som oppsto 20 minutter før slutt i kampen 19. mars. Spilleren dyttet og skjelte ut dommer Chris Kavanagh i FA-cupoppgjøret mellom Fulham og Manchester United, som følge av en utvisning av lagkameraten Willian.

Willian stoppet et skudd fra United-spilles Jadon Sancho med hånden. Etter en videosjekk ble det dømt straffe til United og rødt kort til Fulhams brasilianer. Utvist ble også manager Silva og målscorer Mitrovic for å ha protestert illsint mot avgjørelsen.

I etterkant ble det klart at FA åpnet disiplinærsaker mot dem, og tirsdag kom avgjørelsen. Silva blir utestengt i to kamper og må betale 250.000 kroner i bot, mens Mitrovic får den klart verste straffen av de to med hele åtte kamper.

Han har rukket å stått over én av dem allerede.

I uttalelsen fra FA står det at i Mitrovics tilfelle ville standardstraffen vært for lav.

– Vi mener standaradstraffen, som ellers ville gjelde for Aleksandar Mitrovic for utvisningsforseelsen av voldelig oppførsel, slik han begikk mot kampens dommer rundt det 72. minutt, var klart utilstrekkelig. Spissen var uenig i dette, skriver FA.

– En utestengelse på tre kamper ble ilagt. Dette kommer i tillegg til tre kampers utestengelse han allerede hadde fått for rødt kort-forseelsen.

FA skriver videre at spissen innrømmet at oppførselen og språket hans etter utvisningen var «upassende, fornærmende og truende». For dette fikk han ytterligere to kampers karantene.

Manageren Silva straffes også for blant annet språkbruk og det FA kaller «fornærmende ord, gester og oppførsel overfor kampens dommer». Han skal også ha brukt «grove og fornærmende ord mot fjerdedommeren». Silva avviste imidlertid at han kastet en vannflaske i retning av assistentdommeren.