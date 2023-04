England slo Brasil i historisk kamp – Kelly matchvinner igjen

England er tidenes første Finalissima-mestere for kvinner med seier over Brasil etter straffesparkkonkurranse på Wembley torsdag. Akkurat som i EM-finalen i fjor, scoret Chloe Kelly det avgjørende målet.

HISTORISKE: Chloe Kelly og England-målvakt Mary Earps ble helt avgjørende i straffesparkkonkurransen mot Brasil. Earps gjorde først en tabbe, men gjorde opp for seg med to strafferedninger.

06.04.2023 22:55 Oppdatert 06.04.2023 23:14

Det var over 83.000 tilskuere på plass da europamesteren England tok imot Copa America-vinner Brasil i London torsdag.

Ella Toone sendte England i ledelsen etter 20 minutter, men tre minutter på overtid sørget en keepertabbe for at Andressa Alves da Silva kunne utligne til 1-1.

Det ble ikke spilt ekstraomganger torsdag, og dermed måtte kampen avgjøres i straffesparkkonkurranse

Der bommet Toone på Englands andre forsøk, men det ble utlignet da Tamires Gomes misset på Brasils påfølgende straffe. I etterkant fulgte kaptein Rafaelle Souza opp med en bom, og da England scoret på alle sine siste forsøk, kunne de juble for seier.

I fjor sommer ble Finalissima-konseptet gjenopplivet. Det er en kamp mellom regjerende EM-vinner og søramerikansk mester. På herresiden vant Argentina 3-0 over Italia. Torsdag var det for første gang duket for kvinnenes utgave.

Der ble England historisk som første vinner.

83.000 TILSKUERE: Kampen ble spilt på Wembley, og tribunene var fulle.

England vant i fjor EM på hjemmebane. Brasil på sin side slo Colombia 1-0 i finalen av Copa America. Senere i år skal begge lag delta i verdensmesterskapet i Australia og New Zealand.

England tok styringen i kampen på Wembley og satte Brasil-keeper Leticia tidlig på prøve, men sisteskansen holdt unna.

Etter 22 minutter kom målet. England spilte vakker fotball, og etter hvert fikk Lucy Bronze ballen ute på kanten. Barcelona-backen fant så Toone med en flott pasning, og Manchester United-spilleren hamret ballen i nettet.

Etter 29 minutter satt Lauren James ballen i mål, men det ble annullert for offside. England hadde klart spillemessig overtak i den første omgangen, men det skulle endre seg etter hvilen.

Brasil gjorde to bytter til pause og kom ut med mye mer energi i den andre omgangen. De skapte store sjanser, men Geyse greide ikke å overliste Manchester United-spiller Mary Earps i England-buret.

Barcelona-angriperen kom til flere muligheter, men England slapp med skrekken. Tre minutter på overtid lyktes de litt ut av ingenting. Earps mistet et innlegg ut av hendene og ballen endte hos innbytter Andressa, som hamret ballen i mål.

Deretter ble kampen avgjort på straffer som England vant. Den siste, avgjørende straffen var det Chloe Kelly som satte i mål. Hun ble også matchvinner da England slo Tyskland 2–1 og vant EM i fjor sommer.

AVGJORDE: Manchester City-spiller Chloe Kelly.

Sundhage gledet seg stort til torsdagens kamp.

– På min tid hadde vi ingen publikummere i det hele tatt. Kvinnefotballen har gjort en fantastisk reise. Når jeg var liten, fantes det ingen spillere å se opp til. Nå kan man navnene på mange bra spillere som er blitt store forbilder, sa hun til BBC.