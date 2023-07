Hovland trøbler etter knallstart i British Open

Viktor Hovland åpnet med tre birdier på fem hull, men har siden møtt litt veggen under 2. runde i British Open. Han er i skrivende stund på delt 27.-plass.

Viktor Hovland har åpnet solid, men har siden slitt på 2. runde i British Open. Bildet er fra torsdagens runde. Vis mer

Den norske golfproffen er ett slag over par etter 13 hull og på par totalt i årets siste majorturnering. Han viste fine takter fra start fredag og lå en stund på 5.-plass.

Så begynte problemene. På hull sju endte utslaget i tjukkroughen, og Hovland fikk en vanskelig vei til par. En litt for kort putt ga dagens andre bogey, og en ny kom to hull senere. Da slo han putten én centimeter for kort.

Bogey ble det også på det ellevte hullet. Ballen lå en drøy meter fra koppen, men parforsøket feilet.

Tidligere på dagen åpnet Hovland med perfekt spill på og satte birdieputten enkelt. I hull tre rotet han seg ut i tjukt gress og noterte dagens eneste bogey så langt.

Deretter slo nordmannen kraftfullt tilbake med birdier på både hull fire og hull fem. På sistnevnte var han vel en centimeter unna å sette en eagleputt.

Hovland har fem hull igjen og er i øyeblikket åtte slag bak suverene Brian Harman fra USA. Turneringen varer til søndag.

I fjor endte nordmannen på delt 4.-plass i British Open. Da gikk han ut i delt ledelse på siste runde, men skuffet stort der.

Spillerne ser ut til å unngå regnvær gjennom fredagen, men på lørdagens runde er det meldt en betydelig nedbørsmengde, og det skal bli mer og mer regn fra lunsjtider, ifølge værtjenesten Met Office.