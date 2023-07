Håndball-Europa reagerer på Kolstad-kaoset: – Jeg blir lamslått

Nyheten om den økonomiske situasjonen i Kolstad har nådd ut i Europa. I Danmark vekker det sterke reaksjoner.

RETTER HARDE SKYTS: Jan Larsen i Aalborg Håndbold. Vis mer

– Det er skandaløst at du lager et sånt prosjekt, og så har du store økonomiske problemer før prosjektet i det hele tatt har startet, sier direktør Jan Larsen i Aalborg Håndbold til VG.

Den danske klubben satser selv stort og spilte Champions League-finalen i 2021. I fjor hentet de hjem dansk håndballs store stjerne Mikkel Hansen som en del av prosjektet, og verdens beste keeper Niklas Landin blir en del av laget denne sommeren.

De norske landslagsvingene Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen spiller også i Aalborg.

Nå har de kjent på konkurransen om attraktive spillere fra trondheimsklubben Kolstad. Derfor uttrykker Larsen at han ble sjokkert da nyheten om pengetrøbbelet ble kjent hos den norske Champions League-deltageren.

– Det er litt rystende. Når man ser hvilke lønninger de har, så er det voldsomt mye penger de skulle ha løst ut. Jeg trodde helt oppriktig at de hadde styr på dette, men nei. Jeg er både svært overrasket og sjokkert, sier Larsen

ETTERTRAKTET: Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannesen er begge hentet fra den tyske klubben Flensburg til Kolstad-prosjektet. Vis mer

Han forklarer at konkurransen om de beste spillerne blant de største klubbene i Europa er stor.

– Kolstad har helt klart presset opp prisene, og det er fair dersom de har økonomien til det. Men når det nå viser seg at de ikke har pengene likevel, ja da kjenner jeg at jeg blir irritert.

Han uttrykker at han synes det er oppsiktsvekkende at spillerne må gå ned i lønn allerede før kontrakten har startet.

– Det er helt vilt. Jeg blir rett og slett lamslått. Spillerne har ikke rukket å starte i klubben før de må gå ned i lønn.

Han går så langt som å mene at det er skadelig for håndballen.

– Det irriterer meg når det her skjer. Det er veldig kjedelig for håndballen at sånt her skjer, men jeg håper de får styr på det og at spillerne får full lønn på et tidspunkt, sier Larsen.

På spørsmål om direktøren har hørt om lignende situasjoner tidligere er han klinkende klar.

– Jeg har aldri hørt om eller vært borti lignende før. At klubber kan få trøbbel lenger ut i sesongen er ikke ukjent, men før sesongen i det hele tatt har startet? Nei, det passer seg virkelig ikke og er totalt sjokkerende.

MESTERE: Torbjørn Bergerud kunne tidligere i år heve pokalen etter seieren i sluttspillet i håndball mellom Elverum og Kolstad. Vis mer

Den økonomiske situasjonen i Kolstad har også nådd Tyskland.

HBL-sjef (sjefen for Bundesligaen i Tyskland), Frank Bohmann, har lenge sett kritisk på Kolstad-prosjektet. Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen har forlatt de beste klubbene i Tyskland for å flytte hjem til Norge.

– Det er veldig bittert for spillerne som kommer til klubben. Den norske ligaen bør undersøke om lisenskriteriene kanskje ikke er oppfylt, sa han til det tyske nyhetsbyrået Sport-Informations-Dienst.

HBL-president Uwe Schwenker uttalte til avisen Bild tidligere:

– Det ville vært en katastrofe for håndballen hvis et prosjekt som Kolstad ikke fungerte økonomisk nå.

Jan Larsen har full forståelse dersom noen av spillerne velger å ikke bli i Kolstad.

– Jeg har full forståelse for spillerne som har signert kontrakter med visse betingelser. Når betingelsene ikke kan holdes, ja da er det jo et kontraktsbrudd. Sånn er reglene. Har de ikke penger kan andre klubber ta kontakt. Det tror jeg også de vil gjøre, for det er verdensklassespillere vi snakker om, sier Aalborg-toppen.