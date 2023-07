Den nye Vipers-stjernen

Lois Abbingh (30) skal sørge for at suksessen fortsetter for den norske håndballgiganten.

Lois Abbingh sier hun gleder seg aller mest til å debutere i Champions League med Vipers. Vis mer

– Det kjennes utrolig fint å være her. Jeg fikk en fin velkomst av jentene, sier Lois Abbingh til Fædrelandsvennen.

Nederlenderen er en av to nysigneringer som Vipers har gjort før kommende sesong. Sammen med spanske Paula Arcos (21) har hun hatt sin første trening med Vipers.