X Games får 13 mill. av Raja: – Supert

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) bevilger 13 millioner kroner til X Games Norge 2022. Det betyr at arrangøren etter OL neste år antakelig får i havn multiekstremsport-showet de har drømt om.

BACK ON TRACK: X Games Norge vil være tilbake i OL-anleggene Hafjell, Lysgårdsbakken og Håkons hall 10. til 13. mars neste år - noen uker etter Beijing-OL. Bildet av Ståle Sandbech og Fakkelmannen er fra X Games i Hafjell i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå nettopp

– De får totalt 13 millioner. Det gir arrangøren en stor grad av forutsigbarhet. Nå har de alle muligheter til å planlegge og få til et fantastisk arrangement. Jeg tror dette vil bringe dem i mål, sier Abid Raja og forteller at han øyeblikkelig vil «sende brevet» som bekrefter den statlige bevilgningen til X Games Norge.

– Supert. Jeg er glad for at det er tverrpolitisk enighet på Stortinget. Det er det vi trenger etter at det har stått stille noen måneder. Nå skal vi sørge for å ta igjen det tapte med hardt arbeid og god vilje fra våre samarbeidspartnere, sier Henning Andersen.

Han er leder for Sahr, selskapet som på vegne av Disney-eide ESPN i mange år har organisert X Games i Norge. Og som nå, med Stortingets ja til tilskuddet på 13 millioner, satser på å kunne invitere verdensstjernene på snowboard, skateboard, ski, motorsykkel og kanskje snøscooter til Hafjell, Lysgårdsbakken og Håkons hall 10. til 13. mars 2022.

FØRSTE MØTE: Abid Raja fikk seg forelagt planene for X Games Norge 2021 i august for snart to år siden, før pandemien satte seg fast igjen. I Hafjell møtte han snøscootervirtuos Elias Ishoel (f.v), moto-stjernen André Villa, nå tidligere snowboarddronning Silje Norendal og snowboardsportens verdensledende Marcus Kleveland. Foto: Privat selfie

Idrettsminister Abid Raja lovte i oktober for over halvannet år siden X Games Norge 2021 samme sum - 15 millioner - som arrangementet fikk til X Games i Hafjell i mars 2020, som kjent noen dager før pandemien satte en stopper for det meste. Den medførte også at arrangementet på senvinteren i år ble avviklet på Dombås, uten mulighet for internasjonal deltagelse.

X Games-medaljegrossist Marcus Kleveland (22) testet løypen på sin hjemmebane Dombås:

Henning Andersen og Sahr brukte da tre millioner av Abid Rajas bevilgning, og trodde de sto igjen med 12 millioner «på bok» til å planlegge for og gjennomføre drømmearrangementet i OL-anleggene fra 1994 neste år.

Det gjorde de ikke, fordi pengene faktisk ikke var blitt bevilget.

– Vi ligger tre måneder bakpå. Men nå vil vi lansere 2022-programmet i slutten av august, med Håkons hall, Lysgårdsbakken og Hafjell, sier Henning Andersen nå - selv om Raja har redusert restbevilgningen til 10 millioner.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Vi måtte ha en runde på Stortinget, som konkluderte fredag. Deretter måtte vi gjøre et stykke arbeid frem til i dag. Det er viktig at offentlighetens penger blir brukt på skikkelig vis, svarer kultur- og inkluderingsminister Abid Raja.

Han påpeker sitt partis standhaftige ønske, nasjonalt og Oslo-kommunalt, om å kunne ha X Games på norsk jord.

Slik så det ut på amerikansk snø i januar i år - da Marcus Kleveland dro gjennom slopestyletraseen i Aspen:

– Det tilfører feltet noe nytt og annerledes, med en annen type publikum enn tradisjonelle idretter og yngre brukergrupper. Jeg spurte Silje Norendal om hva som er gjevest å vinne. Hun fortalte at X Games henger høyest for utøverne. De er unike i verdenssammenheng, sier Abid Raja.

Silje Norendal (27) har siden samtalen med Raja i oktober 2020 lagt opp som snowboardkjører, er nylig blitt mor og ble for et par måneder siden engasjert av Nent som kommentator for snowboard og freeski.