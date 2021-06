Den omtales som en av verdens raskest voksende idretter. Hvor mange som faktisk spiller i Norge, er uvisst.

Det dukker stadig opp nye padelbaner i Norge. Norges Tennisforbund ønsker å organisere sporten i klubber for å få bedre oversikt.

Sveriges Simon Vasquez er ranket som 151 beste i verden. Her er han i aksjon i padeltouren Euro Finans Invitational i mai 2021 i Helsingborg. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

22. juni 2021 18:15 Sist oppdatert nå nettopp

Skal vi tro EM-aktuelle Daniel Picard, kan padel bli minst like populært som fotball og ski her til lands. Det siste året er sporten blitt omtalt som en av verdens raskest voksende idretter.

Racketsporten kan ses på som en kombinasjon av tennis og squash. Man opplever raskt mestring, samtidig som det dekker det sosiale behovet, mener Picard.

Men mange padelanlegg bygges for privat maskin, noe som gjør sporten vanskelig å organisere. Padelansvarlig i Norges Tennisforbund (NTF), Henrik Norvald, ønsker å organisere idretten gjennom klubber for å få lettere oversikt over spillere.

– I tennis bygger man anlegg gjennom etablerte klubber, mens padelbanene bygges privat. Klubber blir etablert i kjølvannet av private padelanlegg og det er ikke alltid klubber blir etablert heller. Veksten er derfor ganske vanskelig å ha oversikt over, sier Norvald.

En sport for alle?

Sammenlignet med andre racketsporter sier Norvald at det er lav terskel for å komme i gang. Etter et kvarter kan nesten hvem som helst klare å spille en kamp, fortsetter han.

– De første brukerne av padel i Norge har vært mennesker som har funnet en idrett som både er morsom og passer for mange, med tanke på både fysiske og tekniske krav.

Slik ser padelbaner ut fra fugleperspektiv. Her fra Globen i Stockholm i 2020. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

I padel spiller du som oftest to mot to, slik som en tradisjonell double i tennis. Poengene telles likt som i «søstersporten». Du kan slå ballen i veggene, noe som gjør at ballen kan være veldig lenge i spill.

– I Sverige er padel blitt mer populært enn tennis, og det skjer nok i Norge også. Padel blomstrer jo som bare det. Det bygges baner i hver by og bygd for tiden, forteller Picard.

Han har selv spilt padel siden 2017 og ble hekta på sporten. Nå skal han representere Norge i EM.

Norvald i Tennisforbundet mener selv at padel har en lovende fremtid, men at den trenger tid til å finne sin plass. Alle padelklubbene som etableres, blir automatisk en del av Norges idrettsforbund. Det er på den annen side mange sentre som ikke har klubber enda.

– Jeg håper padel etter hvert kan blir en stor organisert idrett, og at det ikke bare blir en idrett som foregår på private sentre.

Henrik Norvald er padel-ansvarlig i Norges Tennisforbund og sier at antallet padelspillere i Norge har vokst mye det siste året. Foto: Norges Tennisforbund

Norsk landsslag i padel-EM

I feriebyen Marbella er det denne uken klart for europamesterskap i padel. Daniel Picard og resten av Norges padel-landslag har akkurat landet på spansk jord når Aftenposten ringer han. Han beskriver seg selv og landslaget som underdogs.

– Vi er nok blant de svakeste lagene, sammenlignet med store padel-nasjoner som Spania og Argentina. Vi må ha full innsats og litt flaks, men jeg tror absolutt det er muligheter, sier padelspilleren.

I vårt naboland Sverige er sporten allerede blitt en utfordrer til tennis. Og i Spania er det nå den mest populære sporten etter fotball.

Fakta Kort om padel Padel har sitt opphav i Spania og den første padelbanen ble bygd i Marbella i 1974.

I Spania og noen Søramerikanske land har sporten eksplodert de siste 25 årene.

På verdensbasis er det rundt 30 millioner som spiller padel.

Profesjonelle padelspillere deltar i World Padel Tour, som kan sammenlignes med tilsvarende turneringen for tennis, som ATP og WTA.

Poengsystemet telles likt som i tennis og et sett vinnes av laget som først får 6 games. Det spilles best av tre sett.

Du spiller to og to på en bane som er halvparten så stor som en tennisbane, med glassvegger rundt som du også kan bruke i spill. Kilde: https://www.tennis.no/for-klubber/anlegg/padel Vis mer

Spillet er sosialt, raskt å lære og gir enkel mestring fra start, ifølge Picard. Dette tror han er mye av grunnen til den stadig økende interessen for racketsporten.

Picard legger til at de utallige nye padelsentrene muligens kommer før etterspørselen, men at det slik skaper en stor interesse, og sporten er kommet for å bli.

Herrelandslaget i Padel på plass i Marbella klare for å spille europamesterskap. Daniel Picard står i midten bak. Foto: Privat

– Verdenstoppen er vi langt unna

Rundt halvparten av årets landslag har bakgrunn fra tennis, forteller Norvald. Han mener at den dagen vi ser rendyrkede padelspillere, vil Norge kanskje nå verdenstoppen.

Men det vil nok ta lang tid før vi får se nordmenn i toppen av verdensrankingen som foreløpig er dominert av argentinske og spanske spillere. Det mener både Picard og Norvald.

Picard anslår at det godt kan ta omtrent tjue år før vi ser nordmenn nærme seg toppen. Her er det ikke kultur for å profesjonalisere padelsporten helt ennå.

– I Argentina og Spania har de drevet med dette i flere tiår, og de i toppen har spilt siden de var små. Da lærer man det på en helt annen måte, forteller Picard.

Picard og resten av landsslaget spiller sine første kamper på søndag mot Finland og Sveits.