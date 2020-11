Narvik advarer Oilers før bunnkampen: – Dere får ingenting gratis av oss

Et skadeskutt Oilers reiser til Narvik for å restarte sesongen. Men tabellnaboen i nord lover Oilers en tøff kamp.

Oilers står med seks tap på sesongens åtte første kamper. Nå venter Narvik på bortebane i første kamp etter en 12 dagers kamppause. Her fra et av oppgjørene i DNB Arena forrige sesong. Fredrik Refvem

– Det er ikke bare for Oilers å komme hit og hente poengene. De får ingenting gratis av oss, sier daglig leder i Narvik Cesilie Markussen til Aftenbladet.

– Vi tok fire poeng fra Oilers her i fjor og at de ligger så langt nede på tabellen, som er veldig overraskende, kan gi oss en ekstra piff. Vi er ikke interessert i at de skal få restarte sesongen sin med seier mot oss, sier hun.